Le lancement du Dialogue stratégique sur l’avenir de l’industrie automobile européenne marque une étape clé dans la transformation de ce secteur crucial. Aujourd’hui, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réuni des leaders de l’industrie européenne, des partenaires sociaux et des parties prenantes pour initier un processus inclusif et collaboratif. Ce dialogue vise à relever les défis critiques auxquels l’industrie fait face, tout en assurant son succès continu en tant que moteur principal de l’économie européenne.

Un secteur en transformation

L’industrie automobile européenne est une force motrice de la prospérité du continent, soutenant plus de 13 millions d’emplois directs et indirects et contribuant à hauteur d’environ 1 000 milliards d’euros au produit intérieur brut. Grâce à ses produits largement admirés, elle assure également la mobilité sûre et abordable de nos citoyens et de nos entreprises. Cependant, l’industrie traverse actuellement une période de mutation profonde, sous l’effet des évolutions technologiques et des impératifs écologiques.

Un engagement pour l’innovation et la durabilité

Consciente des défis à relever, la Commission s’engage à agir rapidement pour protéger et promouvoir l’industrie automobile européenne. Ursula von der Leyen a souligné l’importance de libérer la puissance innovatrice de nos entreprises. La question fondamentale à résoudre est de savoir ce qu’il manque encore pour garantir un secteur automobile robuste et durable. Un Plan d’action compréhensif sera présenté le 5 mars, visant à assurer que notre industrie prospère en Europe et concurrence efficacement sur la scène mondiale.

Des mesures concrètes et un plan d’action à venir

Ce Plan d’action abordera plusieurs enjeux clés pour le secteur, tels que l’accès aux talents et aux ressources, le soutien à l’innovation technologique pour le développement des véhicules de nouvelle génération, et l’établissement d’un cadre réglementaire pragmatique et prévisible. Les discussions d’aujourd’hui, auxquelles ont participé 22 acteurs clés, portent sur les principales priorités, dont la création de conditions équitables au niveau international et la transition vers une mobilité propre.

Consultation publique et groupes de travail thématiques

Une consultation publique, lancée en parallèle, recueillera les contributions des parties intéressées sur les défis et les solutions potentielles. Quatre grands axes thématiques seront également explorés :

Le Commissaire Hoekstra se penchera sur la transition écologique du secteur automobile.

Le Commissaire Séjourné abordera la chaîne de valeur industrielle de l’industrie.

Le Commissaire Virkkunen supervisera les discussions sur l’innovation technologique et numérique.

Le Commissaire Mînzatu se concentrera sur les compétences et les considérations sociales au sein du secteur.

Les résultats de ce processus consultatif seront intégrés dans le Plan d’action qui sera présenté par le Commissaire Tzitzikostas.

Un processus consultatif inclusif

Le Conseil et le Parlement européen seront étroitement associés à ce processus et régulièrement informés et consultés sur l’évolution du Dialogue. Cette approche collaborative est cruciale pour s’assurer que les mesures prises sont inclusives et reflètent les besoins de toutes les parties concernées.