Découvrez La nouvelle station de recharge e-Totem e-Fast (rapide) chez Urban Jump Aix-En-Provence, le célèbre parc de trampolines indoor. Vous aussi dynamisez votre activité en installant des bornes e-Totem sur votre parking !

Pourquoi choisir l’offre Tiers Investisseur d’e-Totem ?

✅ Offre clé en main avec zéro investissement initial : e-Totem finance entièrement l’installation des bornes sur votre parking.

✅ Partage des revenus : vous percevez une partie des recettes générées par les recharges.

✅ Attirez et fidélisez une nouvelle clientèle soucieuse de l’environnement.

✅ Augmentez le temps passé par vos clients sur place et boostez vos ventes.

✅ Offrez un service innovant et différenciant qui vous démarquera de vos concurrents.

✅ Répondez aux exigences de la loi LOM et contribuez à la transition énergétique.

✅ Bornes de recharge e-Fast fabriquées en France : vos clients peuvent recharger leur véhicule en un temps record.

Les Réalisations Récentes d’e-Totem

🔌 Rejoignez Urban Jump France et les nombreux autres établissements de loisirs qui ont fait confiance à e-Totem ! Idéal pour : les parcs d’attractions, centres de loisirs, musées, zoos, aquariums, bowling… Et bien plus encore !

Exemples de partenariats réussis

Montpellier Méditerranée Métropole : Installation et exploitation de 600 points de recharge.

Nantes Métropole : Déploiement de 1 450 bornes de recharge.

Partenariats privés : Équipement des parkings de 30 magasins Lapeyre et des sites de production de Royal Canin.

💡 Pour soutenir cette expansion, e-Totem lance un plan d’investissement de 5 millions d’euros pour augmenter sa capacité de production à 10 000 bornes de recharge par an d’ici 2025.

Notre engagement pour l’avenir

🚀 Quelle ambition pour E-Totem ? Conquérir les principaux marchés européens dans les trois prochaines années, avec des filiales en Espagne et bientôt en Grande-Bretagne. Et ce n’est que le début ! Nous sommes déterminés à accompagner la transition énergétique et à faciliter l’adoption des véhicules électriques pour tous.

Conclusion

En optant pour les solutions de recharge e-Totem, vous investissez non seulement dans un avenir plus vert, mais vous bénéficiez également de nombreux avantages pour dynamiser votre activité. N’hésitez plus et contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus et obtenir un devis gratuit.