Le magnat de la technologie et PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a récemment attiré l’attention du public en faisant la promotion des Jeux Olympiques sur son compte Twitter. Cette démarche inhabituelle pour l’entrepreneur a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le tweet de Musk, simple mais percutant, a rapidement fait le tour du monde. Alors que de nombreux internautes s’interrogent sur les raisons de ce soutien inattendu, d’autres spéculent sur les possibles collaborations entre les entreprises de Musk et l’événement sportif international.

Elon Musk (@elonmusk): ‘Excited to see the world’s best athletes compete! #Olympics2024’