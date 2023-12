The Boring Company, célèbre pour ses innovations en matière de transport, a acquis un terrain près de Chinatown pour y construire une future station du Vegas Loop. Cette expansion marque une étape importante dans le projet révolutionnaire de transport souterrain rapide.

Collaboration et développement local

La collaboration avec HMV Group, via l’achat d’un terrain de 1.4 acre pour 3.7 millions de dollars, reflète l’engagement de The Boring Company envers le développement des transports urbains. La proximité des projets de développement de HMV renforce l’attrait de cette nouvelle station, prévue pour dynamiser le quartier de Chinatown.

Des stations clés dans le district asiatique

Le plan d’expansion de The Boring Company prévoit la construction de deux stations dans le district asiatique de Chinatown, intégrant ce quartier dynamique dans le réseau étendu du Vegas Loop. Ces stations faciliteront l’accès au quartier, favorisant le tourisme et l’économie locale.

Capacité et portée impressionnantes du Vegas Loop

Le Vegas Loop, une fois achevé, prévoit de transporter plus de 90 000 passagers par heure, reliant des destinations touristiques majeures telles que le Strip et le stade Allegiant. Avec ses 93 stations planifiées, le réseau offrira une alternative de transport rapide et pratique, tant pour les touristes que pour les résidents locaux.

Un projet de transport novateur

The Boring Company continue de prouver son innovation avec le Vegas Loop. Cette extension à Chinatown est un pas de plus vers un système de transport souterrain efficace et économique, contrastant avec les systèmes de métro traditionnels.

