Circontrol installe des bornes de recharge de 400kW en Espagne.

Circontrol a atteint un nouveau niveau de réussite en mettant sur le marché ses premiers chargeurs de 400 kW et en les installant dans le centre de charge urbain le plus puissant d’Espagne, inauguré le 30 août au centre de Madrid. Cette réalisation représente une avancée significative pour l’entreprise.

Une nouvelle installation

Grâce à ce succès, l’entreprise a réalisé une avancée substantielle. La quantité totale d’énergie pouvant être fournie pour recharger les véhicules électriques sera de 2,5 mégawatts. Le projet sera hébergé dans un parking, au milieu de la ville. Et il sera l’un des plus grands centres de recharge intérieurs de toute l’Europe. En outre, il répondra aux besoins de recharge rapide au milieu d’une grande région urbaine.

Ce matin, la borne de recharge haute puissance a été présentée au public par le maire de Madrid, José Luis Martnez-Almeida, ainsi que par Borja Carabante, responsable de l’environnement et de la mobilité, et Alfonso Sánchez, directeur de la société de transport municipal.

Dans la capitale espagnole, la plateforme se trouve sur la Plaza de Canalejas, à un pâté de maisons de la Puerta del Sol, dans le quartier central des affaires de la ville. Grâce aux douze chargeurs rapides de grande puissance qui ont été installés, il sera beaucoup plus simple pour les gens d’utiliser des véhicules électriques. Surtout dans le quartier central des affaires de la capitale espagnole, une fois que cette station de recharge aura été placée à un endroit avantageux.

C’est pourquoi le positionnement de cette station à un endroit stratégique est si important. Pour plus de précision, le centre de charge qui sera situé à l’étage -1 sera équipé de :

quatre chargeurs haute puissance de 400 kW,

quatre chargeurs de 200 kW

et quatre chargeurs de 50 kW.

Un pôle de charge à forte demande

La forte densité de véhicules a nécessité une rotation rapide des véhicules dans le quartier central des affaires de la capitale du pays, ce qui a nécessité le développement du centre de charge Canalejas 360 comme réponse aux besoins de haute puissance.

En ce sens, Joan Hinojo, PDG de Circontrol, souligne que :

« avec l’installation des quatre Raption 400 à Canalejas, l’entreprise a démontré une fois de plus sa capacité à suivre le rythme d’un marché qui exige de plus en plus des chargeurs plus puissants et plus rapides »

et il ajoute que :

« chez Circontrol, nous sommes engagés dans la charge HPC, mais nous ne perdons pas de vue que la charge des VE doit combiner la charge rapide avec la charge lente dans d’autres environnements tels que les espaces domestiques, commerciaux et publics. »

En d’autres termes, la mise en place des quatre Rap.

Le succès de la recharge rapide

Cependant, ces derniers temps, les solutions de recharge de l’entreprise ont commencé à mettre l’accent sur la recharge rapide et à haute puissance. Ces derniers mois, l’entreprise a commercialisé de nombreux appareils de charge rapide, dont la gamme eVolve Rapid, le Raption 150 Compact, d’une puissance de 150 kW, et le Raption 350 HPC, d’une puissance de 350 kW. Tous ces articles ont été mis à disposition en 2021.

Ceci, ainsi que l’effort de l’entreprise pour centraliser et réduire les coûts d’installation grâce au système de multi charge Quick, a marqué des étapes importantes pour l’entreprise ces derniers temps.