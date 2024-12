Avec la démocratisation des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables, les solutions de recharge efficaces et flexibles sont devenues indispensables. Parmi ces solutions, le Juice Booster 2 se distingue comme une borne de recharge mobile 3-en-1 qui s’adapte à tous les besoins, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Mais que vaut réellement ce produit ? Voici un test complet et notre avis pour vous aider à décider si le Juice Booster 2 est fait pour vous.

Qu’est-ce que le Juice Booster 2 ?

Le Juice Booster 2, développé par la société suisse Juice Technology, est un chargeur multifonction qui combine trois usages principaux :

Borne murale (wallbox) pour la maison ou le travail. Borne mobile pour les déplacements. Câble de recharge Type 2 pour bornes publiques.

Compact et léger (1 kg sans câbles), il peut être transporté partout et offre une compatibilité universelle avec tous les types de véhicules électriques et prises grâce à ses adaptateurs.

Les points forts du Juice Booster 2

1. Recharge rapide et puissante

Le Juice Booster 2 est capable de recharger jusqu’à 22 kW en triphasé, soit une recharge complète en quelques heures seulement. Par exemple, une Renault ZOE passera de 15 % à 80 % en 2h30, tandis qu’une Tesla Model 3 atteindra le même niveau en 3h30. Cela en fait une solution idéale pour les trajets longue distance ou une recharge rapide à domicile.

2. Robustesse et étanchéité

Conçu pour durer, le Juice Booster 2 résiste aux conditions les plus extrêmes :

Étanchéité IP67 : fonctionne sous la pluie ou même immergé.

: fonctionne sous la pluie ou même immergé. Résistance IK10 : supporte le poids d’une voiture de 3 tonnes.

: supporte le poids d’une voiture de 3 tonnes. Température d’utilisation : de -30°C à +50°C.

3. Compatibilité universelle

Grâce à ses adaptateurs, il peut se brancher sur plus de 30 types de prises, qu’elles soient domestiques ou industrielles. Il est également compatible avec toutes les bornes publiques équipées de prises Type 2.

4. Sécurité intelligente

Le Juice Booster 2 ajuste automatiquement l’ampérage en fonction de la prise et surveille la température pour éviter les surchauffes. De plus, il dispose d’un cadenas antivol pour sécuriser votre matériel lors de la charge.

Les usages du Juice Booster 2

Mode wallbox à domicile

En mode wallbox, le Juice Booster 2 se fixe sur un support mural (vendu séparément). Il offre une recharge sécurisée et rapide pour votre véhicule au quotidien. L’installation nécessite toutefois une prise monophasée ou triphasée adaptée, à faire poser par un électricien.

Borne mobile pour les déplacements

C’est l’un des principaux atouts du Juice Booster 2 : il permet de recharger votre véhicule sur n’importe quelle prise domestique (puissance max : 2,3 kW) ou renforcée (jusqu’à 3,7 kW). Parfait pour les voyages ou les situations imprévues.

Câble Type 2 pour bornes publiques

Grâce à son adaptateur Type 2, le Juice Booster 2 se connecte à toutes les bornes publiques compatibles, avec une puissance de charge maximale de 22 kW.

Inconvénients du Juice Booster 2

Malgré ses nombreux avantages, le Juice Booster 2 présente quelques limites :

Prix élevé : avec des tarifs démarrant à 649 € (Starter Set Light) et atteignant 1 715,76 € (Kit Master), il représente un investissement important.

: avec des tarifs démarrant à (Starter Set Light) et atteignant (Kit Master), il représente un investissement important. Absence d’écran : il n’affiche pas les détails de la charge, comme la puissance exacte, ce qui peut gêner certains utilisateurs.

Quel prix pour le Juice Booster 2 ?

Le Juice Booster 2 est disponible en plusieurs configurations selon les accessoires inclus :

Starter Set Light : 649 €

: 649 € Kit de Base : 1 099 €

: 1 099 € Kit France : 1 208,85 €

: 1 208,85 € Kit Europe : 1 253,23 €

: 1 253,23 € Kit Master : 1 715,76 €

Ces prix incluent une garantie sur les défauts de fabrication, et certains kits permettent un paiement en plusieurs fois.

Où acheter le Juice Booster 2 ?

Le Juice Booster 2 est disponible sur des plateformes comme Amazon, avec des retours gratuits pour tester le produit en toute sérénité. Voici un lien pour commander directement votre Juice Booster 2 au meilleur prix :

Avis final : Faut-il acheter le Juice Booster 2 ?

Le Juice Booster 2 est une solution de recharge polyvalente, robuste et performante, idéale pour les propriétaires de véhicules électriques à la recherche de flexibilité. Bien qu’il représente un investissement conséquent, ses fonctionnalités et sa qualité en font un choix sûr pour les utilisateurs exigeants.

👉 Vous voyagez souvent ou cherchez une solution tout-en-un ? Le Juice Booster 2 est fait pour vous.

👉 Vous chargez principalement à domicile et avec un budget limité ? Une wallbox classique peut suffire.

Ne laissez pas les contraintes de recharge limiter vos trajets électriques. Le Juice Booster 2 est une solution innovante pour profiter pleinement de votre véhicule électrique, partout et en toute sécurité.