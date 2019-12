Régulièrement nos membres partagent leurs Road-Trips sur notre forum. Ce sont des propriétaires qui choisissent une destination et qui souhaitent valider leur itinéraire avec d’autres membres ou obtenir des astuces. Voici une sélection des derniers Road-Trips, vous aussi, partagez vos expériences!

Début avril je monte en Bretagne, pour me faire la côte, du Mont Saint-Michel jusqu’à Lorient.

Ça fait plus de trente ans que je n’y ai plus mis les pieds et ma femme ne connait pas .

Avec les recharges à destination comme Hôtels pour dormir je n’ai pas trop de soucis pour ce road trip, sauf pour la partie Roscoff -> Locguénolé, ou en direct ça fait 150km, mais si on veut suivre la côte on dépasse facilement les 350km .

J’ai l’option de manger à midi là http://www.pointe-saint-mathieu.com/, mais je n’aime pas avoir qu’une seule option et surtout ce n’est qu’une 11kW . J’ai une carte Freshmile qui à l’air de bien marcher en Bretagne, mais là, j’ai trop de choix de recharges .

Pour les gens du coin, y a t-il des bornes de recharges fiables dans des endroits sympas à visiter pendant la recharge, et/ou des endroits incontournables (plutôt des paysages/lieux typiques et/ou atypiques que des villes où avec une TMS au GPS « exotique » c’est parfois galère ) à voir durant ce voyage?