L’électromobilité dans le Jura: une dynamique en marche

L’électromobilité se présente comme une nouvelle réalité dans le Jura. Cette région française, réputée pour son paysage pittoresque et ses domaines viticoles, se positionne désormais sur la carte du mouvement de l’électromobilité. Cette transition, favorisée par des incitations gouvernementales et une prise de conscience environnementale croissante, se concrétise notamment par l’implantation d’entreprises dédiées à l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Auto Logis: Leader de l’installation de bornes de recharge dans le Jura

La SARL Auto Logis, située au cœur du bassin Dolois, incarne parfaitement cette dynamique. Spécialisée en priorité dans l’installation et la maintenance d’infrastructure de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable, elle joue un rôle central dans la mise en place du réseau de recharge dans le Jura. Dotée des certifications Qualifelec P1-P2, Auto Logis est habilitée à intervenir pour des travaux en maisons individuelles ainsi qu’en petites entreprises.

Solutions adaptées et accessibles

Auto Logis ne se contente pas de fournir un service. L’entreprise se distingue par son approche orientée client, proposant des solutions adaptées en tenant compte des types de véhicule, de l’installation existante et aussi des contraintes du client. Afin de rendre l’électromobilité accessible à tous, Auto Logis propose des solutions de financement à partir de 39€90 par mois.

Rayonnement régional

L’entreprise ne limite pas son activité au seul Jura. Elle intervient également dans les départements du Doubs, de la Côte d’or, de la Haute-Saône et de la Saône et Loire, contribuant ainsi à l’expansion de l’électromobilité dans une zone géographique plus large.

Le choix de l’expertise

Au-delà de l’installation et de la maintenance, Auto Logis mise sur l’expertise de ses techniciens. Ces professionnels accompagnent leurs clients dans le choix de leur installation, garantissant ainsi une solution adaptée à chaque besoin spécifique.

En somme, l’électromobilité dans le Jura, symbolisée par des acteurs comme Auto Logis, représente un mouvement en plein essor qui transforme progressivement le paysage de la mobilité dans la région. Une dynamique qui positionne le Jura comme un acteur incontournable dans la transition énergétique du pays.