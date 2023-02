Hôtels avec borne de recharge à Grenoble

Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour véhicules électriques à Grenoble. Vous cherchez un hôtel où vous pouvez dormir tout en rechargant votre voiture électrique ? Tesla Magazine a tout prévu pour vous ! Ce guide regroupe ces établissements spéciaux où vous pouvez non seulement vous reposer, mais également recharger votre véhicule pour vous préparer à vos prochaines aventures.

Pour rappel, Grenoble est une ville située dans les Alpes françaises, connue pour son riche patrimoine culturel et son environnement naturel exceptionnel. Cette ville est considérée comme l’un des principaux centres de recherche et de développement en France, avec de nombreuses universités et entreprises de haute technologie. En plus de ses nombreux centres de culture et de loisirs, Grenoble est également réputée pour ses infrastructures de transport modernes, ce qui la rend accessible à tous les types de voyageurs.

Pour les amoureux de la nature, les montagnes environnantes offrent une variété de sentiers de randonnée et de ski, tandis que la ville elle-même propose de nombreux espaces verts pour se détendre et se ressourcer. Avec toutes ces attractions, Grenoble est une destination incontournable pour les touristes qui cherchent à découvrir les Alpes françaises.

Il est important de noter que la disponibilité de la borne de recharge peut varier selon la fréquentation de l’hôtel, il est donc conseillé de vérifier auprès de l’hôtel pour savoir si la recharge est gratuite ou payante et s’il est possible de réserver une place pour charger votre véhicule.

L’administration publique de Grenoble s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre et cela se reflète également dans l’industrie hôtelière. Alors, pour un séjour paisible, n’hésitez plus et choisissez parmi les hôtels de ce guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Résidence Le Patricia 2 Bis Rue Marcel Deprez, 38000 Grenoble Borne 32 A avec chargeur Type 2 11 kW L’étincelle mountain lodge 350 Rue des anémones, 38410 Chamrousse 1 x chargeur Type 2 7 kW Logis Hôtel le Vernay 355 Route de Nave, 38880 Autrans 1 x chargeur Type 2 22 kW Park Hotel Grenoble MGallery by Sofitel 10 Place Paul Mistral, 38000 Grenoble 1 x chargeur type 2 de 7 kW Po Mo hotel 11 Avenue Paul Eluard, 38130 Échirolles 1 x chargeur Type 2 22 kW

Résidence Le Patricia Grenoble

La Résidence Le Patricia vous accueille à Grenoble, dans un quartier très apprécié des voyageurs, à seulement 750 mètres de la place Victor Hugo et à 110 mètres de la rivière l’Isère. Elle vous propose des hébergements indépendants, dotés d’une connexion Wi-Fi gratuite et climatisés.

Les logements sont accessibles par ascenseur et disposent d’une télévision à écran plat, ainsi que d’une salle de bains privative pourvue d’une baignoire ou d’une douche et d’articles de toilette gratuits. Une kitchenette équipée d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes et d’une cuisinière est également à votre disposition.

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental sur demande tous les jours. La Résidence Le Patricia est située à 850 mètres de la gare de Grenoble, à 500 mètres de l’arrêt de tramway Victor Hugo et à 4 km de l’autoroute A41. Enfin, un parking privé est disponible sur demande et sous réserve de disponibilité, moyennant un supplément.

Adresse : 2 Bis Rue Marcel Deprez, 38000 Grenoble

Type de recharge : Borne 32 A avec chargeur Type 3 11 kW

L’étincelle mountain lodge Grenoble

L’Etincelle Mountain Lodge, situé à Chamrousse, offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Cet établissement propose un jardin, un salon commun, une terrasse, un court de tennis et un barbecue pour que vous puissiez profiter de votre séjour en plein air.

Les logements sont équipés d’une cuisine complète avec un réfrigérateur, un four, un lave-vaisselle, une machine à café et une bouilloire. Le salon dispose aussi d’un canapé-lit et d’une télévision à écran plat pour que vous puissiez vous détendre après une journée d’activités. Chaque logement dispose aussi d’une salle de bains privative pourvue d’un sèche-cheveux et d’une baignoire ou d’une douche.

L’Etincelle Mountain Lodge offre par ailleurs une aire de jeux pour enfants pour les petits voyageurs, ainsi que des services de blanchisserie et d’affaires pour les clients en voyage d’affaires. Pour les amateurs de randonnée et de ski, vous pourrez profiter de ces activités dans les environs de l’établissement. Il propose également un point de vente de forfaits de ski pour votre commodité.

Situé à seulement 31 km d’AlpExpo et de la gare de Grenoble, l’Etincelle Mountain Lodge est facilement accessible.

Adresse : 350 Rue des anémones, 38410 Chamrousse

Type de recharge : 1 x chargeur Type 2 7 kW

Logis Hôtel le Vernay Grenoble

Le Logis Hôtel le Vernay est situé dans le massif du Vercors à 1050 m d’altitude dans le village d’Autrans et n’est qu’à 45 minutes de Grenoble. L’établissement offre un cadre calme et chaleureux pour un séjour inoubliable. Avec 17 chambres agréables, toutes donnant sur la nature, cet hôtel est idéal pour les voyageurs qui cherchent à se détendre et à profiter de la vie en plein air. La terrasse et le parc paysagé sont parfaits pour se détendre et se ressourcer. La piscine entourée de verdure est un endroit idéal pour se rafraîchir en été.

L’hôtel dispose également d’un restaurant avec une cheminée, de salons, d’un bar et d’un sauna. L’hiver, vous pourrez partir ski aux pieds vers les pistes de ski de fond de renommée internationale. Le Vernay est l’hôtel préféré des voyageurs visitant Autrans, offrant un grand confort et un excellent rapport qualité-prix.

Pour votre commodité, l’hôtel propose un journal et un enregistrement / départ express, ainsi qu’un parking gratuit pour les clients véhiculés. Autrans est également connu pour ses nombreux restaurants italiens, comme Chez Francis, qui sont très appréciés des locaux et des visiteurs.

Ne manquez pas non plus l’une des attractions les plus populaires de la ville, La Ferme des Marmottes, située à seulement 0,8 km de l’hôtel. Le Vernay est déterminé à faire de votre confort et de votre satisfaction une priorité absolue et sera ravi de vous accueillir à Autrans.

Adresse : 355 Route de Nave, 38880 Autrans

Type de recharge : 1 x Type 2 22 kW

Park Hotel Grenoble MGallery by Sofitel

Le Park Hotel Grenoble MGallery by Sofitel se trouve dans le centre de Grenoble, juste à côté du parc Paul Mistral et à seulement 2 minutes à pied de l’arrêt de tramway. Il offre un hébergement moderne et confortable, avec une connexion Wi-Fi gratuite et des chambres spacieuses climatisées accessibles par ascenseur. Chaque chambre est équipée d’une télévision satellite, d’un minibar gratuit et d’une salle de bains privée avec des articles de toilette gratuits de la marque Clarins.

L’hôtel propose des repas dans son bar-salon ou dans votre chambre, selon l’horaire. Vous pouvez également profiter d’un espace bien-être avec hammam, douche sensorielle et des équipements de musculation.

Le Palais des Sports se trouve à 5 minutes à pied et le World Trade Centre Grenoble est accessible en seulement 10 minutes de tramway. Une place de stationnement à tarif réduit pour une durée d’une nuit est disponible à seulement 150 mètres de l’hôtel. Enfin, des pistes de ski et des sentiers de randonnée en montagne sont à seulement 30 minutes en voiture.

Adresse : 10 Place Paul Mistral, 38000 Grenoble

Type de recharge : 1 x chargeur type 2 de 7 kW

Po Mo hotel Grenoble

L’Hotel PoMo est situé dans un endroit idyllique au cœur des Alpes, à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Grenoble et à l’entrée des grands axes menant aux célèbres stations de ski. Il offre un cadre paisible et accueillant pour les voyageurs en quête d’aventure et de détente.

Les chambres de l’hôtel sont équipées de la climatisation pour votre confort, ainsi que d’une télévision pour vous divertir. Vous aurez également accès à une salle de bains privative pour votre commodité. De plus, une connexion Internet rapide par fibre optique est disponible dans tout l’hôtel, ainsi qu’un parking gratuit pour votre véhicule.

Le restaurant de l’hôtel est réputé pour sa cuisine locale à base de produits frais. Vous pourrez déguster vos repas sur la terrasse donnant sur la piscine extérieure et le jardin, offrant une vue magnifique sur les montagnes environnantes.

L’Hotel PoMo est parfaitement situé pour les amateurs de sports d’hiver. Il se trouve à proximité des stations de ski de l’Alpe-d’Huez, d’Autrans, de Chamrousse, des Deux-Alpes, des 7 Laux et de Villard-de-Lans. De plus, le parc des expositions Alpexpo et la salle de concert Summum sont à moins de 2 km, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs d’affaires ou les amateurs de musique.

Adresse : 11 Avenue Paul Eluard, 38130 Échirolles

Type de recharge : 1 x chargeur Type 2 22 kW