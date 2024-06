INDIGO et Electra, pionniers de la mobilité urbaine, ont franchi une nouvelle étape en installant une station de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques au cœur de Nice, dans le parking INDIGO Masséna. Cette initiative s’inscrit dans leur stratégie de déploiement de services de proximité en centre-ville, offrant une solution innovante pour les habitants, les professionnels, et les visiteurs.

Une Première dans le Sud-Est

Cette station de recharge, la première du genre dans le Sud-Est de la France, est conçue pour répondre aux besoins diversifiés des Niçois, qu’ils soient particuliers, professionnels, taxis, VTC, services d’autopartage ou touristes. Située au premier sous-sol du parking INDIGO Masséna, elle est équipée de six bornes de 150 kW, permettant une recharge complète des véhicules en seulement 20 à 30 minutes.

Un Service de Proximité

Grâce à ce partenariat entre INDIGO, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, et Electra, spécialiste européen de la recharge rapide, cette station offre un service de proximité efficace et rapide. Les utilisateurs peuvent réserver une borne via l’application Electra, bénéficiant ainsi d’une réduction de 3 € sur le coût du stationnement pour une durée de 45 minutes. L’application permet également de payer la consommation électrique et le stationnement à un tarif compétitif de 0,49 €/kWh TTC.

Vincent Miller, Directeur France d’INDIGO, souligne : « En offrant des solutions ultra-rapides de recharge au sein de nos ouvrages, nous facilitons l’adoption des véhicules électriques. Ce service s’inscrit dans notre volonté d’améliorer la vie quotidienne des habitants et de répondre aux besoins d’une ville durable. »

Une Infrastructure Innovante

Cette installation marque une avancée significative dans le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, témoignant de l’engagement d’INDIGO en faveur d’une mobilité urbaine durable et accessible. INDIGO propose déjà 163 points de charge électrique standard dans les 12 parkings niçois qu’il exploite et 4 700 sur tout le territoire français.

Une Vision pour la Mobilité de Demain

Olivier Challe, Head of Group’s EV Charging Strategy chez INDIGO, précise que cette initiative s’inscrit dans une vision globale de la mobilité urbaine : « Indigo se positionne comme acteur des mobilités urbaines avec une raison d’être claire : créer des espaces pour une mobilité urbaine paisible. Nous intégrons des vélos dans nos parkings, accueillons des hubs de logistique urbaine et nous nous engageons fortement dans la mobilité électrique. »

Olivier ajoute que l’objectif est de proposer deux types de recharge : une recharge de destination adaptée à la durée de stationnement et des hubs de recharge rapide pour des besoins plus ponctuels. Cette approche holistique permet de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs et de soutenir la transition vers une mobilité électrique.

Collaboration avec Engie Vianeo

En plus de son partenariat avec Electra, INDIGO collabore également avec Engie Vianeo pour développer des hubs de recharge rapide. Cette coopération permet de maximiser l’efficacité et l’accessibilité des infrastructures de recharge dans les zones urbaines stratégiques. Engie, acteur majeur de l’énergie, apporte son expertise en gestion de l’énergie, tandis que Vianeo se spécialise dans les solutions de recharge innovantes.

Olivier explique : « Pour la première fois, nous avons installé un transformateur haute tension dans un parking souterrain. C’est un véritable chef-d’œuvre technique, fruit de notre partenariat avec Electra et Engie. Ces collaborations stratégiques nous permettent d’offrir une solution complète et fiable pour la recharge des véhicules électriques en milieu urbain. »

Conclusion

Avec cette nouvelle station de recharge ultra-rapide, INDIGO, en partenariat avec Electra, Engie Vianeo, montre la voie vers une mobilité plus durable et plus pratique pour tous. Cette initiative est une étape clé dans le développement des infrastructures de recharge en France, promettant une adoption plus large des véhicules électriques et une amélioration de la qualité de vie urbaine.