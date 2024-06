Dans un contexte de hausse continue des prix de l’énergie et de sensibilisation accrue à l’impact environnemental, de plus en plus de Français envisagent l’installation de panneaux solaires. Cependant, la transition vers une énergie renouvelable soulève de nombreuses questions, allant des coûts initiaux aux bénéfices à long terme. Pour éclaircir ces points, nous avons eu l’opportunité d’interviewer Pascal-Olivier Bombardi, un expert du secteur photovoltaïque en Corse, qui a récemment fondé sa propre entreprise spécialisée.

Points Clés :

Réduction des Coûts Énergétiques : L’installation de panneaux solaires permet de stabiliser et réduire les coûts de l’énergie sur le long terme.

: L’installation de panneaux solaires permet de stabiliser et réduire les coûts de l’énergie sur le long terme. Garantie à Long Terme : Les panneaux solaires et micro-onduleurs sont garantis pour une durée de 25 à 30 ans.

: Les panneaux solaires et micro-onduleurs sont garantis pour une durée de 25 à 30 ans. Rentabilité : Les installations photovoltaïques peuvent générer des revenus significatifs, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

: Les installations photovoltaïques peuvent générer des revenus significatifs, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Impact Environnemental : L’utilisation de l’énergie solaire contribue à la réduction de l’empreinte carbone, surtout dans les régions dépendantes des énergies fossiles.

: L’utilisation de l’énergie solaire contribue à la réduction de l’empreinte carbone, surtout dans les régions dépendantes des énergies fossiles. Mobilité Électrique : Les bornes de recharge pour véhicules électriques, associées à des installations photovoltaïques, offrent des économies supplémentaires et un attrait marketing pour les professionnels.

Dans un contexte de hausse continue des prix de l’énergie et de sensibilisation accrue à l’impact environnemental, de plus en plus de Français envisagent l’installation de panneaux solaires. Cependant, la transition vers une énergie renouvelable soulève de nombreuses questions, allant des coûts initiaux aux bénéfices à long terme. Pour éclaircir ces points, nous avons eu l’opportunité d’interviewer Pascal-Olivier Bombardi, un expert du secteur photovoltaïque en Corse, qui a récemment fondé sa propre entreprise spécialisée.

Interview avec Pascal-Olivier Bombardi, Président d’Helios Energetica

Armand Taïeb : Pouvez-vous nous parler de votre parcours et des missions de votre société ?

Pascal-Olivier Bombardi : Bien sûr. J’ai 29 ans et après un parcours scolaire classique, avec un passage par un bac professionnel, j’ai poursuivi mes études jusqu’à obtenir un master. J’ai d’abord travaillé dans la fonction publique, puis dans le secteur privé, notamment dans le domaine de l’économie pendant trois ans où je gérais le secteur Corse. Il y a trois mois, j’ai lancé ma propre société en Corse, spécialisée dans les solutions en autoconsommation et revente totale d’électricité photovoltaïque, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, y compris les agriculteurs. Nous proposons également des bornes de recharge pour véhicules électriques, que nous recommandons d’installer avec des systèmes photovoltaïques pour réduire l’empreinte carbone, particulièrement en Corse où la majorité de l’énergie est produite à partir de sources fossiles.

AT : Les bornes de recharge sont-elles une activité complémentaire pour vous ?

POB : Effectivement, notre cœur de métier est double : le photovoltaïque et les bornes de recharge. Nous installons des bornes de recharge en courant continu pour de grandes installations. Pour les installations plus petites, comme chez les particuliers, nous les associons souvent à des systèmes photovoltaïques.

AT : Comment convainquez-vous vos clients de s’équiper en panneaux solaires malgré les augmentations des factures et les incertitudes économiques ?

POB : En Corse, nous avons des tarifs d’achat préférentiels pour l’électricité produite par des installations photovoltaïques. Installer une centrale photovoltaïque permet à nos clients de stabiliser leur coût de l’énergie, car ils font un investissement unique pour une production garantie sur 25 à 30 ans, ce qui est avantageux par rapport aux augmentations annuelles du prix de l’énergie.

AT : Quelles sont les principales objections de vos clients concernant les installations photovoltaïques ?

POB : La principale objection concerne les garanties. Pour rassurer nos clients, nous garantissons nos matériels – panneaux solaires et micro-onduleurs – pour au moins 25 ans, ce qui assure que les installations resteront fonctionnelles sur cette période.

AT : Un agriculteur peut-il espérer gagner de l’argent avec vos panneaux solaires ?

POB : Absolument. En autoconsommation, il peut utiliser sa production électrique et vendre le surplus à EDF, ou opter pour une revente totale de sa production. Par exemple, une installation de 9 kW couvrant 41 m² de toiture peut rapporter jusqu’à 250 euros par mois. Pour des installations plus grandes, comme sur des hangars agricoles de 1 000 m², les gains peuvent atteindre 3 500 euros par mois.

AT : La mobilité électrique est-elle un sujet porteur parmi vos clients ?

POB : Oui, surtout parmi les particuliers et les professionnels comme les hôteliers. Pour les particuliers possédant déjà un véhicule électrique, installer une borne de recharge solaire permet de réaliser des économies supplémentaires. Les hôteliers, quant à eux, voient cela comme un argument marketing fort, attirant des clients sensibles aux énergies renouvelables.

AT : Avez-vous des difficultés à recruter sur le marché actuel ?

POB : Nous recherchons activement des profils, notamment en alternance, pour les postes de dimensionnement et de pose. Nous collaborons avec l’université locale pour trouver des candidats en BTS et au niveau BAC+3.

AT : Que pensez-vous du cadre réglementaire français pour le développement du photovoltaïque ?

POB : Le cadre réglementaire évolue dans le bon sens, bien qu’il faille encore accélérer le développement. Les restrictions de l’ABF (Architectes des Bâtiments de France) se sont assouplies dans certains secteurs, ce qui est encourageant.

AT : Avec quel matériel travaillez-vous principalement ?

POB : Nous privilégions les matériaux européens, et en particulier français. Pour les bornes de recharge, nous collaborons avec Born Plus, et pour les panneaux, nous travaillons avec Dual Sun et Voltex Solar, qui fabriquent leurs panneaux en France.

Conclusion

Installer des panneaux solaires présente de nombreux avantages, tant économiques qu’environnementaux. Grâce aux avancées technologiques et aux conditions tarifaires préférentielles, c’est un investissement de plus en plus rentable. Avec des garanties sur le long terme et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients, l’énergie solaire est une option prometteuse pour un avenir durable.