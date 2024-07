Nous sommes fiers de vous présenter l’une des plus grandes stations de recharge à haute puissance (High Power Charging ou HPC) en Europe, située à Rousset, près de Marseille et Aix-en-Provence. Il s’agit de la 55e des 60 stations HPC d’IONITY au sein du réseau VINCI qui devraient être ouvertes d’ici fin juillet 2023.

Une Position Stratégique

En plein milieu des paysages à couper le souffle du sud de la France, IONITY Rousset répond à la demande croissante de recharge ultra-rapide le long des autoroutes françaises. Elle permettra une expérience de voyage électrique sans heurts, particulièrement pendant la saison des déplacements, offrant un accès facile à la côte méditerranéenne, de la magnifique Côte d’Azur à Marseille et en Provence.

Une Contribution Significative à la Mobilité Électrique

La France n’est pas seulement une destination de voyage prisée, mais aussi un moteur clé de la mobilité électrique. Avec plus de 130 stations de recharge et plus de 700 points de recharge ultra-rapides, IONITY contribue de manière significative aux plans du gouvernement français visant à étendre le réseau public de recharge rapide. Cette station IONITY a été partiellement financée par France Relance Export.

Terme à Retenir : Haute Puissance (HPC)

La recharge à haute puissance ou High Power Charging (HPC) fait référence à des systèmes de recharge qui offrent une puissance élevée permettant de recharger un véhicule électrique très rapidement. Ce type de recharge est essentiel pour les longs trajets, car il réduit considérablement le temps d’arrêt nécessaire pour recharger les batteries du véhicule électrique.

Avantages pour les Utilisateurs

L’installation de ces stations de recharge ultra-rapides améliore non seulement l’expérience de voyage des utilisateurs de véhicules électriques (EV), mais contribue également à la réduction des émissions de carbone en facilitant l’adoption de la mobilité électrique. Avec plus de 130 stations de recharge et 700 points de charge ultra-rapides, IONITY aide la France à atteindre ses objectifs en matière de durabilité.

Les Offres IONITY PASSPORT

Avec les offres IONITY PASSPORT MOTION et IONITY PASSPORT POWER, les utilisateurs paient respectivement 0,39 EUR/kWh et 0,33 EUR/kWh à cette station, plus un prix de base mensuel. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site ionity.eu/passport ou utiliser l’application IONITY.

Exploration de Réseaux

Pour explorer le réseau croissant de stations de recharge rapide d’IONITY, vous pouvez vous rendre sur ionity.eu/network. Ce réseau couvre aujourd’hui 24 pays européens avec plus de 630 stations et 3800 points de recharge.

Faites un voyage sans souci sur les autoroutes grâce aux nouvelles stations de recharge ultra-rapides d’IONITY et simplifiez vos déplacements tout en contribuant à un avenir plus durable. Bon voyage électrique!