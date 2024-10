La question de la compétitivité des réseaux de recharge électrique revient souvent sur la table lorsque l’on parle de voitures électriques. Habitant à Marseille et possédant une Peugeot e-208, j’ai décidé de souscrire à l’abonnement « Passeport Power » chez Ionity pour tester ce réseau de recharge sur mes trajets quotidiens. Retour d’expérience sur cette recharge et les avantages que j’y ai trouvés.

Pourquoi choisir Ionity pour recharger sa voiture électrique ?

Si vous êtes, comme moi, un gros rouleur, le choix du réseau de recharge est essentiel pour réduire les coûts de vos déplacements. Le réseau Ionity propose deux formules d’abonnement pour répondre aux différents besoins des conducteurs :

: 5,99 €/mois, idéal pour les petits rouleurs (environ 150 km/mois). Passeport Power : 11,99 €/mois, destiné aux gros rouleurs avec un tarif préférentiel de 0,33 €/kWh (contre 0,59 €/kWh sans abonnement).

Pour ma part, j’ai opté pour le Passeport Power, car il est vite rentabilisé dès que l’on dépasse les 300 km/mois, ce qui est souvent le cas pour mes trajets Marseille-Paris.

Combien m’a coûté ma dernière recharge chez Ionity ?

Lors de mon dernier trajet, j’ai effectué une recharge complète de ma Peugeot e-208 pour une capacité totale de 75 kWh. Avec un tarif réduit à 0,33 €/kWh, j’ai payé 24,75 €. Pour comparer, sans abonnement, cette même recharge m’aurait coûté environ 44,25 € (75 kWh x 0,59 €/kWh). C’est presque 20 € de différence !

Grâce à cette recharge, j’ai pu parcourir près de 360 km sans problème, ce qui est très satisfaisant en termes de coût et de performance, surtout sur des trajets périurbains.

Mon expérience avec Ionity : points forts et axes d’amélioration

Recharger chez Ionity, ce n’est pas seulement une question de coût au kWh. Mon expérience utilisateur a été globalement positive grâce aux éléments suivants :

Vitesse de recharge : Avec une puissance de recharge maximale de 350 kW, les bornes Ionity permettent de récupérer 80 % de capacité en seulement 30 minutes. Un gain de temps non négligeable pour ceux qui sont souvent sur la route.

: Avec une puissance de recharge maximale de 350 kW, les bornes Ionity permettent de récupérer 80 % de capacité en seulement 30 minutes. Un gain de temps non négligeable pour ceux qui sont souvent sur la route. Énergie verte : Le fait que toutes les bornes Ionity utilisent de l’énergie 100 % renouvelable est un argument fort pour les utilisateurs qui souhaitent rouler de manière plus écologique.

: Le fait que toutes les bornes Ionity utilisent de l’énergie 100 % renouvelable est un argument fort pour les utilisateurs qui souhaitent rouler de manière plus écologique. Application mobile : L’application dédiée est intuitive et simplifie le processus de recharge. Cependant, elle pourrait encore être améliorée, notamment sur le suivi en temps réel et les notifications.

Malgré ces avantages, le tarif sans abonnement peut vite devenir dissuasif. Pour ceux qui roulent peu, d’autres solutions comme les bornes TotalEnergies ou le réseau Tesla Supercharger (pour les propriétaires de Tesla) peuvent être plus intéressantes.

Comparaison avec le coût de l’essence

Pour un conducteur de véhicule thermique, le coût du carburant pour un trajet équivalent aurait été nettement plus élevé. Prenons l’exemple d’un véhicule essence consommant en moyenne 6,5 L/100 km. Sur un trajet de 360 km, la consommation totale serait d’environ 23,4 litres. À un prix moyen de 1,80 €/L, cela représente une dépense de 42,12 €.

En comparaison, ma recharge de 75 kWh à 24,75 € me permet d’économiser plus de 17 € sur un même trajet. Certes, la différence est plus marquée lorsque l’on souscrit à un abonnement, mais cela montre bien l’avantage économique de l’électrique face à l’essence, surtout pour les trajets fréquents.

Conclusion

Après cette expérience, je suis convaincu que l’abonnement Passeport Power de Ionity est un choix judicieux pour les conducteurs qui roulent beaucoup. Avec un coût de 24,75 € pour 75 kWh, j’ai pu recharger rapidement et continuer mes trajets sans encombre. Pour les gros rouleurs, c’est une solution à considérer, d’autant plus si vous effectuez de fréquents trajets interurbains ou longue distance.

En résumé, même si l’investissement initial peut sembler élevé, les économies réalisées et le confort d’utilisation compensent largement. Ionity reste, à ce jour, l’un des réseaux les plus efficaces pour les utilisateurs de véhicules électriques souhaitant optimiser leur budget et minimiser leur temps de recharge.