Si vous cherchez à transformer votre expérience de conduite avec votre Tesla Model Y, le kit S3xy bouton est la solution idéale. Polyvalent, intuitif et conçu pour maximiser le potentiel de votre véhicule, ce système apporte une nouvelle dimension à l’interaction avec votre voiture. Nous avons testé ce produit sur une Tesla Model Y (2021+) avec connexion frontale, et voici pourquoi ce produit est un must-have pour les propriétaires de Tesla.

Contenu de la livraison

À l’ouverture de la boîte, voici ce que vous trouverez :

Quatre boutons personnalisables , élégants et minimalistes.

, élégants et minimalistes. Un câble adaptateur OBD , essentiel pour connecter le kit à votre Tesla.

, essentiel pour connecter le kit à votre Tesla. Des outils pour une installation facile.

pour une installation facile. Une application mobile intuitive pour configurer les boutons et accéder à des fonctionnalités avancées.

Tout le matériel respire la qualité. Les boutons, en particulier, ont un design sobre qui s’intègre parfaitement au style épuré de l’intérieur Tesla.

Installation facile et rapide

L’installation ne prend que 30 minutes environ. Le câble adaptateur OBD se connecte discrètement au système de la voiture, et les outils fournis rendent l’opération simple, même pour les moins bricoleurs. Une fois les boutons fixés aux emplacements souhaités grâce à un adhésif puissant mais amovible, tout est prêt à être configuré via l’application.

Pour ma Tesla Model Y, j’ai placé deux boutons sur le volant, un près de l’écran central et un à côté de l’accoudoir. Leur disposition ergonomique garantit une accessibilité optimale.

Configuration personnalisée via l’application

L’application dédiée est un véritable point fort du produit. Elle permet de configurer les boutons selon vos besoins :

Ouverture de la boîte à gants d’une simple pression, idéale pour éviter les détours dans les menus de l’écran tactile.

d’une simple pression, idéale pour éviter les détours dans les menus de l’écran tactile. Commutation rapide entre les modes Sport et Chill , parfait pour adapter votre conduite en un instant.

, parfait pour adapter votre conduite en un instant. Réglage de l’intensité de la régénération : une fonctionnalité unique qui vous offre un contrôle total sur le freinage régénératif.

: une fonctionnalité unique qui vous offre un contrôle total sur le freinage régénératif. Commande des essuie-glaces pour une gestion plus fluide par temps de pluie.

Ces fonctionnalités ne sont qu’un début. Le fabricant promet des mises à jour régulières, ajoutant continuellement de nouvelles options et améliorations.

Une nouvelle manière d’interagir avec votre Tesla

Une fois configuré, le kit EN22932 devient un prolongement naturel de votre Tesla. Lors de mon test, j’ai particulièrement apprécié la réactivité des boutons et leur contribution à une conduite plus intuitive. Plus besoin de chercher des commandes dans les sous-menus de l’écran tactile : tout est à portée de doigt, ce qui améliore la sécurité et le confort au volant.

Le tableau de bord en temps réel est également impressionnant. En connectant l’application, j’ai pu accéder à des données essentielles comme la consommation d’énergie, la vitesse et l’état de la batterie, affichées de manière claire et pratique.

Design et intégration

Les boutons sont discrets et parfaitement assortis à l’esthétique Tesla. Leur placement modulaire permet de les intégrer harmonieusement à l’intérieur sans altérer le design épuré du véhicule.

Expérience utilisateur et avantages

En résumé, le kit EN22932 m’a permis de redécouvrir ma Tesla Model Y :

Sécurité accrue : moins de distraction grâce à des commandes accessibles directement.

: moins de distraction grâce à des commandes accessibles directement. Confort amélioré : personnalisation des boutons selon mes besoins quotidiens.

: personnalisation des boutons selon mes besoins quotidiens. Évolutivité : des mises à jour régulières pour rester à la pointe de l’innovation.

Prix et options d’achat

Le kit est disponible au prix de 284,69 € pour la version Tesla Model 3/Y 2021+ avec connexion frontale. Un investissement certes, mais justifié par la qualité, la polyvalence et les avantages qu’il apporte. Pour ceux ayant des modèles plus anciens (2019-2020), une version légèrement moins chère est disponible à 269,69 €.

De plus, le fabricant propose des options de paiement en plusieurs fois, rendant cet achat plus accessible.

Conclusion

Le kit de boutons Tesla est une innovation incontournable pour tous les propriétaires de Tesla Model Y souhaitant enrichir leur expérience de conduite. Entre ses fonctionnalités intelligentes, son installation simple et son design irréprochable, il est difficile de ne pas succomber à son charme.

Pour tous les passionnés de Tesla, ce produit n’est pas seulement un gadget, mais un véritable outil pour maximiser le potentiel de votre véhicule.

Alors, qu’attendez-vous ? Offrez à votre Tesla une mise à niveau qui fera toute la différence sur la route. 🚗✨