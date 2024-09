La collaboration entre le géant américain de la machinerie agricole John Deere et Starlink, la société de satellite internet fondée par SpaceX, fait l’objet de nombreuses discussions dans le secteur agricole. Un programme d’accès anticipé a été mis en place pour tester des solutions de connectivité utilisant la technologie de Starlink. Les clients aux États-Unis et au Brésil participent à ces tests, selon un rapport de Via Satellite.

John Deere prévoit de commercialiser une solution après-vente qui comprend un terminal Starlink renforcé et un modem cellulaire pour permettre aux machines agricoles de se connecter au système de gestion agricole de la société. Actuellement, certains clients payants aux États-Unis et au Brésil, ayant acheté les kits Starlink, font partie du programme d’accès anticipé.

NEWS: John Deere and @Starlink are collaborating in an early access program in the U.S. and 🇧🇷 Brazil to test the company’s new agriculture connectivity solution.

Last week, John Deere senior product manager Michael Kool said the product has exceeded expectations in Brazil.… pic.twitter.com/ZxYtFDgYDE

— ALEX (@ajtourville) August 31, 2024