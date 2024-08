Elon Musk, l’entrepreneur visionnaire à la tête de Tesla, SpaceX, et de plusieurs autres entreprises de pointe, est aussi connu pour sa vie familiale prolifique. Avec 12 enfants à son actif, il ne cache pas son admiration pour les grandes familles. Ce choix de vie, loin d’être anodin, s’inscrit dans une vision plus large de ses préoccupations sur la dépopulation mondiale. Dans cet article, nous explorerons l’importance de la famille pour Elon Musk et comment ses enfants jouent un rôle central dans sa mission personnelle et professionnelle.

L’obsession pour la dépopulation

Elon Musk n’a jamais hésité à exprimer ses inquiétudes concernant la baisse des taux de natalité à travers le monde. Selon lui, une société en déclin démographique menace l’avenir même de l’humanité. « Un taux de natalité en chute libre est l’un des plus grands dangers auxquels la civilisation est confrontée », a-t-il déclaré à plusieurs reprises. Ces préoccupations ne sont pas uniquement théoriques pour Musk; elles influencent directement sa vie personnelle. Il voit dans la création d’une grande famille une manière de contribuer à la survie de l’humanité.

Une famille nombreuse, un engagement personnel

Avec 12 enfants, Elon Musk incarne littéralement ses convictions. Son premier enfant, Nevada Alexander, est né en 2002 mais est décédé tragiquement à l’âge de 10 semaines. Par la suite, il a eu cinq autres enfants avec sa première épouse, Justine Wilson : les jumeaux Griffin et Vivian, nés en 2004, et les triplés Kai, Saxon, et Damian, nés en 2006.

Musk a continué d’agrandir sa famille avec d’autres partenaires, notamment la musicienne Grimes, avec qui il a eu trois enfants : X Æ A-Xii (né en 2020), Exa Dark Sideræl (née en 2021 via une mère porteuse), et un troisième enfant dont le prénom est Techno Mechanicus, né en 2022. Enfin, avec Shivon Zilis, directrice de Neuralink, il a eu des jumeaux en 2021 et un troisième enfant en 2024.

La vie privée avant tout

Malgré sa notoriété et celle de ses enfants, Elon Musk tient à préserver leur vie privée. Il a été clair sur son intention de protéger ses enfants des feux des projecteurs, affirmant que ne pas publier d’annonces sur leur naissance n’était pas un acte de secret, mais plutôt un moyen de préserver leur intimité. Grimes, l’une de ses partenaires, a également exprimé le besoin de maintenir la vie de leurs enfants hors des médias.

Une vision familiale en ligne avec sa mission

Elon Musk a souvent déclaré qu’il souhaitait avoir autant d’enfants que possible, à condition de pouvoir passer du temps avec eux et être un bon père. Pour lui, chaque enfant représente non seulement un héritage personnel, mais aussi une contribution directe à la survie et à l’expansion de l’humanité. Cette philosophie s’aligne avec son ambition de coloniser Mars, assurant ainsi la pérennité de l’espèce humaine au-delà de la Terre.

Arbre généalogique

Voici un mini arbre généalogique simplifié de la famille d’Elon Musk :

Parents :

Errol Musk (père)

(père) Maye Musk (mère)

Frères et Sœurs :

Kimbal Musk (frère)

(frère) Tosca Musk (sœur)

Enfants :

Nevada Alexander Musk (2002, décédé) Griffin Musk (2004, avec Justine Wilson) Vivian Jenna Wilson (née Xavier Musk) (2004, avec Justine Wilson) Kai Musk (2006, avec Justine Wilson) Saxon Musk (2006, avec Justine Wilson) Damian Musk (2006, avec Justine Wilson) X Æ A-Xii Musk (2020, avec Grimes) Exa Dark Sideræl Musk (2021, avec Grimes, née via mère porteuse) Techno Mechanicus Musk (2022, avec Grimes) Strider Sekhar Sirius Musk (2021, avec Shivon Zilis, jumeau) Azure Astra Alice Musk (2021, avec Shivon Zilis, jumelle) [Nom non révélé] (2024, avec Shivon Zilis)

Conclusion

La famille d’Elon Musk est un miroir de ses préoccupations mondiales. À travers ses enfants, il incarne ses convictions sur l’importance de la croissance démographique et la survie de l’humanité. Si son approche de la parentalité peut sembler singulière, elle est indissociable de sa mission plus large : sécuriser un avenir durable pour l’espèce humaine. Dans un monde où la dépopulation devient une réalité inquiétante, la famille Musk pourrait bien être le reflet d’une solution que son patriarche propose pour l’avenir de l’humanité.