Les constructeurs automobiles européens face à une pénurie critique de métaux pour batteries d’ici 2030

Selon une nouvelle analyse de Transport & Environment (T&E), les constructeurs automobiles européens n’ont sécurisé qu’une fraction des métaux essentiels à la fabrication des batteries nécessaires pour atteindre leurs objectifs de vente de véhicules électriques d’ici 2030. Des exceptions notables sont Tesla et le chinois BYD, bien que ces derniers aient encore du chemin à faire en matière de pratiques responsables.

Pénurie de Métaux pour Batteries : Un Enjeu Majeur

Les constructeurs européens ont sécurisé seulement 16% des métaux clés – cobalt, lithium et nickel – nécessaires pour répondre à leurs objectifs de vente pour 2030. Volkswagen et Stellantis progressent dans ce domaine, mais la plupart des autres constructeurs sont « loin derrière ». L’Union européenne prévoit d’interdire la vente de nouveaux véhicules à combustion interne en 2035.

Classement des Constructeurs en Fonction de Leur Chaîne d’Approvisionnement

L’analyse de T&E, basée à Bruxelles, a classé les fabricants selon les matières premières sécurisées, la production de cellules et les pratiques responsables. Tesla est en tête du classement global grâce à ses stratégies de matériaux bruts et de production de cellules, bien qu’il soit devancé par plusieurs concurrents sur les pratiques responsables. Volkswagen se classe deuxième, suivi de près par BYD.

Tesla et BYD : Leaders mais avec des Lacunes

Tesla et BYD se distinguent par la sécurisation des matériaux et la planification à long terme, mais leurs pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale sont moins transparentes. Mercedes n’a qu’un seul contrat public pour un métal clé, tandis que BMW, opposé à la suppression des véhicules à combustion dans l’UE, n’a pas divulgué suffisamment d’informations sur sa stratégie.

Appel à l’Action pour les Constructeurs Européens

Julia Poliscanova, directrice principale des véhicules et de la mobilité électrique chez T&E, souligne l’écart entre les objectifs des véhicules électriques des constructeurs et leurs stratégies de minéraux critiques. Elle exhorte les PDG et les investisseurs à s’engager davantage en amont de leurs chaînes d’approvisionnement.

Enjeux de Durabilité et Pratiques Responsables

Les constructeurs allemands tels que BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen sont en tête en termes de pratiques d’approvisionnement responsables, axées sur la traçabilité des matières premières, les processus à faible émission de carbone et les droits de l’homme et des peuples autochtones.

Les fabricants européens sont également en avance sur les États-Unis et la Chine pour « nettoyer » leurs chaînes d’approvisionnement des pratiques abusives.

Urgence d’Investissement et de Résilience

Face à une demande de lithium qui devrait quadrupler d’ici 2030, il est essentiel que les constructeurs européens agissent rapidement pour éviter une pénurie de 390 000 tonnes de lithium en 2030. Les projets miniers prenant au moins cinq ans pour démarrer, des décisions d’investissement doivent être prises rapidement pour augmenter l’offre d’ici la fin de cette décennie.

