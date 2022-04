Les meilleurs Podcast pour apprendre sur le véhicule électrique

Si les électriques se multiplient, il est logique que les contenus à leur égard prennent également en importance. Dans cet article, nous vous présentons nos podcasts favoris sur l’électrique. Automobile propre, Les doigts dans la prise, Tesla Mage et Tesla News France, en avant pour une (re)découverte !

Automobile propre

Déjà une quinzaine de podcasts publiés sur des sujets divers et variés, avec des intervenants de qualité (Alain Rolland, PDG de stations E est même intervenu dans un épisode !), AP met la barre très haute. On trouve systématiquement un très court sommaire / résumé en-dessous de chaque podcast. Cela permet de préciser les sujets abordés et de donner envie aux passionnés comme vous et moi de s’y plonger.

AP revient chaque quinzaine sur l’actualité qui a marqué le monde du véhicule électrique. Tous les sujets d’intérêt y sont traités en profondeur, comme leurs articles, vous ne serez pas déçu de la qualité des podcasts. Les must : ils sont disponibles à l’écoute sur toutes les plateformes et s’écoutent le temps d’une recharge !

Désormais, ce n’est plus la peine d’attendre les bras ballants, sans savoir quoi faire de son précieux temps pendant la recharge de sa voiture. Ecouter un podcast comme celui d’AP et vous verrez, en plus de passer plus vite, votre temps vous permettra de vous tenir au courant de l’actualité. De plus, vous en apprendrez toujours plus sur l’électricité, au travers d’interviews et de témoignages notamment.

Les doigts dans la prise

Les Doigts Dans La Prise, c’est le premier podcast sur l’automobile qui « ne met pas de gasoil dans ses corn-flakes le matin » pour reprendre les mots du fondateur. En effet, l’idée de ce podcast inédit est de traiter des thèmes liés à l’électrique et ce, sur un ton ludique. Il s’agit donc d’un talk-show didactique sur la voiture électrique, la voiture autonome, mais aussi tous les nouveaux moyens de mobilité, électriques et connectés. Si vous voulez variés les objets de votre curiosité, ce podcast vous offre la manne nécessaire.

De quoi vous divertir car Cédric Ingrad, son présentateur, débat des nouveautés liées aux moyens de mobilité verts. Certaines fois, des tests sont effectués et le retour d’expérience présenté sur cette même plateforme Internet. Ainsi, vous avez l’impression d’être immergés dans les expériences électriques, pour une écoute des plus stimulantes !

On compte 2 saisons, a priori de 7 épisodes chacune (c’est le nombre pour la 1ère tout du moins). Depuis fin 2020, ce podcast se charge à la fois de vous divertir et de vous en apprendre avantage sur le monde de l’électrique. Qu’il s’agisse des intox sur les VE, de leur prix, de leur batterie ou de fait à la fois divers et extraordinaires (« A Dijon, 200 Tesla sur le même parking ! »), ce podcast saura vous surprendre.

Tesla Mag

Petit nouveau dans le monde du podcast, Tesla Mag se lance à son tour : 3 podcasts à son actif et de nombreux à venir. L’idée est de se différencier en analysant à la fois l’actualité et les sujets de fond. Le podcast ne se focalise pas sur un thème par écoute mais favorise au contraire la diversité. Pour les curieux comme vous, c’est une véritable mine d’or en devenir.

Les sujets abordés peuvent évidemment se répondre et ont tous un point commun : la passion de l’électrique. Jusque-là, Tesla Mag a partagé l’expérience d’un multi-propriétaire de Tesla et a traité des voitures autonomes de Tesla et Uber. Sans oublier de dévoiler quelles révélations concernant la Tesla Model 2, la hausse des prix Model 3 par pays et le rechargement en Bretagne ! Alors, vous voulez en apprendre davantage ?

Comme vous pouvez le constater, rien n’a été laissé au hasard, merci de nous soutenir pour ce nouveau format ! N’hésitez pas à partager nos podcasts et à nous laisser votre avis dans les commentaires afin que les sujets traités soient ceux qui VOUS intéressent.

Tesla News France

Tesla News France, c’est la chaîne qui vous tient au courant des dernières actus de Tesla, d’Elon Musk, de SpaceX et de plein d’autres sujets « hyper cool ». Pour tous les passionnés de Tesla, de son fondateur et de ses nouveaux projets tous plus fous les uns que les autres, c’est une découverte essentielle ! Avec plus de 50 000 abonnés sur YouTube, c’est une belle réussite. Ce chiffre parle d’ailleurs pour lui-même et illustre la qualité des vidéos.

Enfin, il y en a pour tous les goûts : des playlists sur la conduite autonome, SpaceX, Elon Musk, Starlink, Neuralink, Tesla (News), … De quoi ouvrir vos horizons ! En apprendre toujours plus vous permet de devenir davantage éclairés sur l’électrique qui représente l’avenir. Son dernier podcast : « Pourquoi les voitures à essence sont vouées à disparaître ? » illustre cette idée et est particulièrement intéressant à écouter.

Notre TOP 4 des podcasts à écouter et à réécouter à l’infini, faites-vous plaisir et n’hésitez pas à nous en recommander d’autres !