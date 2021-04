Tesla: Les résultats du premier trimestre affirment l’unicité du modèle

Tesla a publié hier ses résultats financiers pour le premier trimestre. Des résultats positifs qui, pour les analystes, justifient la valorisation boursière du constructeur. La technologie de conduite autonome est le fer de lance du constructeur pour afficher ses ambitions. Les versions logicielles de l’autopilot se succèdent et le constructeur insiste sur le fait de posséder le système de conduite autonome le plus avancé au monde.

Le point sur les capacités de production du constructeur

Avec deux Giga-usines en construction, Tesla captive sur ses capacités de production à venir. Et pour cause, aujourd’hui, la capacité de production se limite uniquement à la Californie et à la Chine.

Les Giga-usines à Berlin et au Texas permettront de nouvelles capacités de production non négligeables pour le constructeur. Ces capacités seront employées pour produire la Tesla Model Y (Berlin et Austin) et le prochain Cybertruck (Austin).

Source Résultats financiers T1 société Tesla

Rappelons que les prochains produits du constructeur sont annoncés alors que le lieu de la production reste encore à déterminer. Nous parlons bien entendu du Tesla Semi, du nouveau Roadster et du “Future Product”.

Pour vous donner de la perspective sur le prochain Cybertruck. Les intentions d’achat sont passées de 800000 mi-2020 à plus d’un millions d’unités pour les US. Ces estimations se basent sur un fichier déclaratif où il faut entrer son numéro de réservation pour comptabiliser son intention.

Voilà pourquoi les projections d’analystes financiers sont tant positives. Le phénomène Cybertruck est pour l’instant limité aux US mais il est évident que ce produit arrive en frontal sur les terres de Ford. Toujours selon ce fichier, c’est 65 milliards de dollars de revenus qui sont attendus si les commandes sont confirmées.

La production de la Tesla Model 3 en perspective

Il s’est vendu plus de Tesla Model 3 que de BMW Series 3 dans le monde. Et la production de la petite berline électrique est passée de 74100 unités à 121200 unités entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 soit une évolution de 60% Y/Y.

Le point sur l’autopilot

Nous avons relayé de nombreuses évolutions et mises à jour de l’autopilot. Aujourd’hui, la société affirme détenir le système le plus avancé au monde. Pour rappel, Tesla a décidé de partir sur un système de vision qui imite et améliore les performances humaines grâce à l’IA.

Un programme Bêta privé

Le constructeur indique travailler à l’évolution de la Bêta V9, cela veut dire que les développements se poursuivent. Il faut évidemment passer par une phase d’expérimentation pour parvenir à un déploiement global de la flotte mais Tesla sera en mesure de déployer cette innovation à ceux qui souscrivent au service.

Sur notre forum, les premiers propriétaires Européens discutent des prochains déploiements. Petit à petit et au gré des validations par le régulateur, le constructeur déploie son système de navigation autonome.

Voici ce que dit le constructeur sur cette innovation:

“Nous pensons qu’un système reposant uniquement sur la vision est en fin de compte tout ce qui est nécessaire pour une autonomie complète. Notre architecture logicielle basée sur l’IA est de plus en plus dépendante des caméras, au point que le radar devient inutile plus tôt que prévu. Par conséquent, notre équipe conduite autonome se concentre entièrement sur l’évolution vers un système autonome basé sur la vision et nous sommes presque prêts à déployer notre système aux Etats-Unis.”

Un programme Bêta plus large

Elon Musk a précisé qu’un bouton pour activer la bêta autopilot allait être déployé pour tous les propriétaires US. Il faut nuancer car ce bouton sera déployé uniquement dans les Etats où la legislation permet l’activation de ce mode de conduite 100% autonomie.

Ce bouton devrait être déployé entre Mai et Juin 2021. Peut-être plus tard mais ça semblerait surprenant au fondateur d’après ce tweet.

Tout cela pour préciser que Tesla est sur le point de déployer son programme autopilot (FSD) beaucoup plus largement aux US.

Des batteries toujours plus innovantes

La marque partage un graphique très instructif sur les derniers développements des technologies de cellules.

En prenant pour exemple la Tesla Model S, le constructeur témoigne des développements considérables réalisés sur la chimie des batteries.

Entre Juillet 2012 et Juillet 2020, c’est un bon de plus de 40% qui a été réalisé dans l’efficience des batteries.

Il est également intéressant de noter que la majorité des évolutions ont eu lieu ces deux dernières années.

Powerwall et Solar-roof

Ces deux produits rencontrent un vif succès aux US. Les propriétaires accèdent à l’indépendance énergétique une fois que les panneaux photovoltaïques et les batteries de stockage parviennent à communiquer entre elles.

Tout cela est bien évidemment possible grâce à un logiciel développé par la firme. Compte tenu des retours positifs de la clientèle, la marque a décidé de packager la solution.

Il ne sera donc plus possible d’acheter des Powerwall sans l’installation de briques solaires.

La marque admet ne pas avoir la capacité de production pour répondre à la demande seule de Powerwall.

Ces produits restent pleinement dans la philosophie du constructeur qui entends améliorer l’efficience énergétique de ses clients au global. C’est une nouvelle démonstration du modèle Tesla qui reste loin d’être compris mais dont l’exécution suit le même plan expliqué en 2013 par Elon Musk.

