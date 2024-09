De la porte d’un appartement au portail d’une maison, tout le monde possède une sonnette chez soi. Avec l’ajout d’une caméra, les sonnettes connectées sont plus pratiques et plus intelligentes. Voici un tour d’horizon des meilleures sonnettes connectées de 2024.

Pourquoi opter pour une sonnette connectée ?

Le principal avantage des sonnettes connectées n’est pas la sécurité, mais bien la praticité au quotidien. Cela vous permet de savoir en un coup d’œil qui sonne à la porte et d’interagir vocalement avec eux (livreur, amis, voisins…) tout en les voyant en vidéo directement sur votre smartphone, tablette ou PC. Vous pouvez donc répondre aussi bien depuis le fond de votre lit qu’à 10 000 km de chez vous.

Au-delà de cet aspect pratique, les sonnettes connectées peuvent également faire office de caméras de surveillance qui viennent s’intégrer dans la gamme « maison connectée » de leur constructeur respectif.

Nest Doorbell : pour s’intégrer dans l’écosystème Nest

Après une très bonne Hello, désormais mise à la retraite, Nest continue de décliner sa gamme et arrive avec une Doorbell plus abordable. Cette dernière bénéficie d’un design moderne et visible, facile à installer aussi bien en mode batterie qu’en filaire (transformateur non fourni).

La Google Nest Doorbell abandonne l’app Nest dédiée au profit de l’application Google Home. Elle se distingue par ses fonctions de reconnaissance faciale et de mouvement. Le format vidéo est plus vertical, avec une baisse générale de qualité, mais elle reste pratique et utilisable.

En revanche, l’abonnement Nest Aware est nécessaire pour accéder à l’historique de 30 jours. L’autonomie de la batterie est aussi limitée à un mois maximum. La Nest Doorbell est une option correcte pour les budgets plus limités.

Prix : à partir de 169 € chez Boulanger

Arlo Video Doorbell Wire Free : pour s’intégrer dans l’écosystème Arlo

La seconde sonnette connectée d’Arlo n’a plus besoin d’un fil, facilitant ainsi l’installation. Arlo annonce une autonomie de 6 mois sur une seule charge. Elle nécessite une borne de connexion Arlo dédiée avec une portée de 20 à 25 m.

Cette sonnette Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell intègre une alarme puissante et une excellente qualité vidéo avec un capteur HDR et un très grand angle de vision. L’appli est simple d’utilisation, bien que l’abonnement soit indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités.

Prix : à partir de 159.99 € chez Amazon

Ring Video Doorbell 4 : toujours plus de fonctionnalités

La Ring Video Doorbell 4 conserve un design basique mais efficace. Elle se connecte facilement au Wi-Fi de votre domicile et propose une compatibilité avec Alexa. La qualité d’image est bonne avec un champ de vision à 180 degrés. Elle reconnaît les colis, les véhicules et les visages de personnes enregistrées.

Ring propose deux abonnements : Protect à 3 euros par mois et Plus à 10 euros par mois, cette dernière offre plus de fonctionnalités et une extension de garantie. La Ring Video Doorbell 4 est disponible au prix de 199 euros.

Prix : à partir de 149 € chez Amazon

FAQ et Considérations Techniques

Puis-je filmer la rue avec ma sonnette connectée ?

En France, il est interdit de filmer l’espace public avec une installation privée. Assurez-vous donc que ce n’est pas le cas et choisissez bien l’angle de votre caméra. Une solution pourrait être de la poser sur un mur perpendiculaire à la porte.

La majorité des sonnettes vidéo connectées sont pensées pour remplacer un carillon existant et demandent une tension de 12 V à 24 V. Vérifiez que vous disposez de la tension suffisante. Sinon, optez pour des modèles sur batterie pour plus de liberté d’installation.

Qu’est-ce que le carillon ?

Certaines sonnettes vidéos n’ont pas de carillon intégré, seul votre téléphone sonnera. Pour une vraie sonnerie dans la maison, ajoutez un carillon en option connecté en Wi-Fi à votre sonnette vidéo.

La portée du Wi-Fi est-elle importante ?

Oui, surtout en maison. Des répéteurs Wi-Fi peuvent amplifier la portée du réseau pour une meilleure qualité de réception.

Quelle qualité vidéo choisir ?

La Full HD est recommandée pour capturer des détails comme les visages. La caméra doit garder une qualité constante dans différentes situations de luminosité.

Les angles de vision et la vision nocturne

Choisissez une sonnette avec un angle de vision large pour voir les colis au sol et les passages devant votre porte. La vision nocturne est obligatoire si vous l’intégrez dans un écosystème de sécurité.

Quelles caractéristiques audio choisir ?

Votre sonnette doit disposer d’un micro et d’un haut-parleur de bonne qualité pour interagir efficacement avec les personnes devant votre porte.