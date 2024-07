La célèbre équipe indienne « K-9 », l’escouade canine d’élite des forces armées de la police centrale (CAPF) et des forces spéciales de commando indiennes, a été enrôlée pour renforcer la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024. La mission de cette équipe durera jusqu’au 11 août 2024.

Un Renfort de Sécurité d’envergure

Le « K-9 » est bien connu pour ses compétences exceptionnelles dans la sécurisation d’événements de grande envergure, tels que les célébrations de la Fête de la République de l’Inde et la protection du Premier ministre indien. Selon le Ministère des Affaires extérieures indien, c’est la première fois qu’une unité K9 des CAPF est déployée à l’étranger pour une mission autre que l’assistance en cas de catastrophe. Cette décision marque un tournant dans la collaboration internationale en matière de sécurité.

Des Missions Diversifiées pour une Sécurité Maximale

Les équipes cynophiles indiennes sont composées de 10 chiens de différentes races : 6 bergers belges, 3 bergers allemands, 1 labrador, ainsi que 17 maîtres-chiens. Ils effectueront des missions de reniflage et de patrouille sur les différents sites où se dérouleront les épreuves des Jeux. Toutes les opérations seront menées sous la supervision des autorités françaises.

Un Accueil Chaleureux en France

S.E.M. Jawed Ashraf, ambassadeur d’Inde en France, a chaleureusement accueilli les équipes K9 et a partagé sur X (anciennement Twitter) un cliché de leur rencontre. Il a déclaré : « Heureux de rencontrer une unité K9 de 10 membres de l’Inde, pour un mois à Paris afin de soutenir la sécurité pour les #ParisOlympics2024. » Les photos jointes montrent l’arrivées des équipes K-9 et leur premier jour à Paris.

Une Équipe Médias Actives

Pour suivre leur mission de près, vous pouvez également visionner une vidéo de l’escouade sur le compte YouTube de la chaîne d’information internationale indienne, DD India. Cette vidéo offre un aperçu détaillé de la préparation et des capacités exceptionnelles de l’escouade K-9, ainsi que des interviews avec les maîtres-chiens et le personnel de soutien.

Conclusion

La présence de l’escouade K-9 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 représente non seulement un renfort de sécurité précieuse, mais aussi un symbole de la coopération internationale et de l’amitié franco-indienne. Alors que le compte à rebours des Jeux continue, la contribution de ces équipes cynophiles assure une tranquillité d’esprit nécessaire pour les participants et les spectateurs du monde entier.