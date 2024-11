La Métropole Aix-Marseille-Provence se positionne comme un acteur majeur dans le développement de la mobilité électrique en France, notamment grâce à l’installation de 250 points de charge pour véhicules électriques par ENGIE Vianeo. Cette initiative s’inscrit dans un programme ambitieux de déploiement d’un vaste réseau qui illustre l’engagement régional en faveur de l’électromobilité.

L’ambition d’un réseau de recharge accessible à tous

ENGIE Vianeo, parmi les opérateurs privés choisis en 2021 pour soutenir cette infrastructure, se fixe pour objectif de rendre la recharge électrique accessible au plus grand nombre. Avec le déploiement dans des communes telles que Marseille, Marignane, La Ciotat et bien d’autres, les habitants bénéficient de bornes offrant des puissances variées allant de 22 kW à 300 kW, adaptées à divers besoins allant de la charge accélérée à l’ultra-rapide.

Un réseau modèle pour d’autres métropoles

En 2024, la métropole comptera 250 points de charge répartis dans 24 communes, offrant une infrastructure essentielle pour la démocratisation des véhicules électriques. Ce réseau servira de modèle pour d’autres grandes villes souhaitant développer le même type de service et ainsi promouvoir la mobilité électrique.

Accompagnement des collectivités dans la transition énergétique

Outre Aix-Marseille-Provence, ENGIE Vianeo investit également d’autres grandes métropoles françaises, telles que l’Eurométropole de Strasbourg et l’agglomération d’Épinal. En collaborant étroitement avec les autorités locales, ENGIE Vianeo contribue à planifier et à déployer des solutions de recharge adaptées aux particularités des territoires urbains, péri-urbains et ruraux.

Didier Liautaud, Directeur général France d’ENGIE Vianeo, souligne l’importance de cette infrastructure : « La recharge en ville s’avère cruciale, notamment dans les grandes métropoles. Notre priorité est d’intégrer des solutions de recharge rapide et ultra-rapide qui répondent aux besoins variés, y compris ceux des taxis et des flottes professionnelles. »

Une politique environnementale ambitieuse de la Métropole

Avec 552 points de charge en service, la Métropole Aix-Marseille-Provence se classe parmi les réseaux les plus fiables en Europe. La présidente de la Métropole, Martine Vassal, explique que cet engagement envers l’environnement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à la décarbonation et à la transition énergétique. Dès 2025, la métropole ambitionne de porter ce chiffre à plus de 7 000 points de charge, renforçant ainsi son rôle de leader dans l’électromobilité.

Ce déploiement massif représente non seulement un progrès technologique majeur, mais également une avancée en matière de politique publique soutenant l’adoption des véhicules électrifiés, avec un impact positif à la fois écologique et économique pour les infrastructures locales.