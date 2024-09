Le premier Cybertruck de Tesla a récemment fait ses débuts en Corée du Sud, attirant une foule de curieux et d’enthousiastes. Comparé à d’autres événements, celui-ci s’est démarqué non seulement par la présence du Cybertruck, mais aussi grâce à la démonstration d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla.

L’événement a donné aux visiteurs un aperçu du futur de la mobilité et de l’intelligence artificielle. Les spectateurs étaient particulièrement fascinés par l’apparence futuriste et les capacités de ces innovations technologiques. La combinaison du Cybertruck et d’Optimus a représenté une vision audacieuse du futur, où les véhicules et les robots humanoïdes travaillent ensemble.

Optimus, le robot humanoïde développé par Tesla, a été une des attractions majeures de l’exposition. Doté d’une intelligence artificielle avancée, Optimus est capable de réaliser diverses tâches avec une précision remarquable. Cet exploit technologique promet de transformer de nombreux secteurs, de l’industrie à l’assistance domestique.

Parmi les nombreux visiteurs, une photo a particulièrement retenu l’attention : celle d’un enfant souriant à côté du Cybertruck et d’Optimus. Cette image symbolise l’impact potentiel des technologies de Tesla sur les générations futures. La curiosité et l’enthousiasme du jeune public montrent que ces innovations sont non seulement impressionnantes, mais également inspirantes.

You can see the future through this picture! Cybertruck, Optimus and a lovely kid!

The first Cybertruck exhibition in Korea was very popular! https://t.co/Vp7gHUsmbg pic.twitter.com/k5firRKL4f

— Tsla Chan (@Tslachan) September 8, 2024