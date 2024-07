EPSA, une plateforme d’offres et d’expertises dédiée à la performance opérationnelle et durable des entreprises ainsi que des acteurs publics, renforce sa position sur le marché de l’énergie avec l’intégration de Capitole Énergie. Spécialiste toulousain du conseil en achat d’énergie, Capitole Énergie continue de gravir les échelons dans le domaine du conseil énergétique en France.

Des Expertises Complémentaires au Service d’une Performance Durable

Capitole Énergie, fondée en 2017 par Pierre-Jean Haure (Président et co-fondateur) et Benoit Vilcot (Directeur Général et co-fondateur), bénéficie d’une solide réputation dans la négociation de contrats énergétiques, offrant ses services à plus de 5000 clients répartis sur tout le territoire français. Grands Comptes, ETI, PME, TPE, collectivités et copropriétés se tournent vers Capitole Énergie pour la renégociation de leurs contrats d’électricité, de gaz et d’énergie renouvelable.

Avec un chiffre d’affaires net consolidé prévu à 19,1 millions d’euros en juillet 2024, Capitole Énergie ne cesse de croître. En février 2024, la société a également lancé un pôle Conseil Grands Comptes, répondant à la demande croissante d’entreprises de renom comme L’Occitane en Provence, Malakoff Humanis, et Groupama Immobilier. Ce pôle se concentre sur la structuration d’achats complexes, l’approvisionnement à long terme et la diversification des méthodes d’approvisionnement.

Une Stratégie Alignée sur la Transition Énergétique

EPSA, à travers son expertise énergétique — EPSA Energy — ambitionne de guider les acteurs économiques français vers une transition énergétique et écologique réussie. Les services proposés incluent l’achat d’énergie, la renégociation de contrats, le choix de fournisseurs verts, l’optimisation de la consommation, et des stratégies de décarbonation. L’acquisition de Capitole Énergie vient renforcer cet écosystème grâce à des expertises complémentaires avec des acteurs tels qu’Enoptea, Energiency, OMNEGY et Smart Energy.

Pour Matthieu Gufflet, Président-fondateur du groupe EPSA, « L’arrivée de Capitole Énergie au sein du groupe EPSA est une excellente nouvelle. Cela s’inscrit dans notre stratégie de développement de l’expertise EPSA Energy, qui est un axe stratégique déterminant et différenciant dans notre trajectoire de croissance. Capitole Énergie apporte une expertise supplémentaire à notre palette de solutions opérationnelles et impactantes. »

Les Réactions des Dirigeants

Pierre-Jean Haure, président et co-fondateur de Capitole Énergie, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Notre ambition a toujours été de devenir leader en France dans le conseil en achat d’énergie. S’adosser à EPSA est un levier puissant qui nous permettra de concrétiser cette vision. » Il a également souligné l’importance de ses collaborateurs dans cette réussite.

Benoit Vilcot, Directeur Général et co-fondateur de Capitole Énergie, a ajouté : « C’est avec une grande satisfaction que nous rejoignons aujourd’hui le groupe EPSA. Depuis ses débuts, Capitole Énergie offre à ses clients une expertise couvrant toute la chaîne de valeur énergétique. Désormais, nous nous concentrerons également sur des problématiques plus larges liées aux achats d’énergie : performance énergétique, audit, diagnostic, conseil environnemental et RSE. »

Un Futur Prometteur

L’intégration de Capitole Énergie au sein d’EPSA promet de nouvelles opportunités et des services améliorés pour les clients des deux entités. Ensemble, ils visent à devenir des leaders incontestés du conseil en achat d’énergie, tout en contribuant activement à la transition énergétique en France.