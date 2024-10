Dans un contexte de transition énergétique, Nextek se distingue comme expert en installation solaire et solutions éco-responsables sur mesure. Situé dans le Var et intervenant également dans les Bouches-du-Rhône, Nextek offre des solutions complètes pour transformer votre habitat en un modèle d’économie et de durabilité, tout en conservant le confort et l’esthétique. Voici comment Nextek se positionne comme partenaire privilégié pour les particuliers souhaitant adopter des solutions éco-responsables.

Nextek : Économie, Confort, Design au cœur de chaque installation solaire

Avec 90 % de l’activité axée sur le solaire, Nextek s’engage à offrir des installations qui non seulement économisent l’énergie mais intègrent aussi des éléments de design et de confort. L’objectif : une maison plus verte, tout en préservant le confort et le cachet esthétique de chaque habitation.

Services et solutions sur mesure : de la pergola solaire au recyclage des eaux usées

Nextek propose une gamme de services pour répondre aux besoins variés des particuliers :

: En collaboration avec Aiger et Schneider, Nextek installe des bornes de recharge connectées, optimisant la recharge des véhicules électriques et contribuant ainsi à une mobilité durable. Gestion intelligente de la consommation : Grâce aux coffrets Comoit, suivez en temps réel vos consommations et gérez efficacement l’énergie pour maximiser les économies.

Une approche basée sur l’expertise et la proximité

Fort de son expérience internationale dans le yachting et la construction éco-responsable, le technicien Nextek est un ingénieur en énergie ayant travaillé en Australie et dans l’industrie haut de gamme. Cette expertise lui permet d’offrir un service adapté aux particuliers, notamment anglophones, à la recherche d’installations de haute qualité et de solutions esthétiques. Nextek intervient dans le haut Var et les Bouches-du-Rhône et s’adapte aux demandes spécifiques de clients dans des secteurs comme Cannes et Nice.

Étude personnalisée et dimensionnement optimal des installations

Le processus démarre par une étude personnalisée. Après une première évaluation budgétaire à distance, Nextek organise une visite technique sur site pour un dimensionnement optimal des installations. En prenant en compte l’ensoleillement, la pluviométrie et la configuration de l’habitat, Nextek propose des solutions adaptées pour une intégration harmonieuse et efficace des équipements solaires et d’eau de pluie.

Choisir Nextek pour un habitat éco-responsable : économies, confort et design

Nextek met un point d’honneur à combiner trois piliers dans chaque projet : économies, confort, et design. Chaque installation est pensée pour apporter une réelle économie d’énergie tout en optimisant le confort de vie et en respectant l’esthétique de votre maison. Ainsi, Nextek transforme votre maison en un modèle d’habitat durable et moderne.

Pour un devis ou une première étude de faisabilité, contactez Nextek :

Nous sommes disponibles du lundi au samedi de 8h à 19h.

Téléphone : +33 683 395 199

Email : contact@nextek.fr

Faites confiance à l’expertise de Nextek pour une solution solaire sur mesure, économique, et durable. Profitez de cette opportunité pour allier performance énergétique et esthétique, et donner un nouveau souffle éco-responsable à votre habitation.