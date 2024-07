Dans le cadre d’un projet ambitieux visant à accélérer le développement de la mobilité électrique au Royaume-Uni et en Irlande, TotalEnergies et SSE plc ont annoncé la création de Source, une co-entreprise prometteuse. Cette initiative révolutionnaire a pour objectif de déployer jusqu’à 3 000 bornes de recharge ultra-rapides de 150 kW et plus, regroupées dans 300 hubs pour véhicules électriques (VE).

Les ambitions de Source : Une infrastructure de recharge performante

Avec Source, TotalEnergies et SSE plc entendent offrir une solution de recharge performante et accessible. Les bornes, installées dans des lieux stratégiques à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, seront alimentées à 100% par des énergies renouvelables. Cela non seulement répond aux besoins croissants des conducteurs de véhicules électriques, mais contribue également aux objectifs de durabilité et de réduction des émissions de carbone.

Une réponse aux besoins croissants de la mobilité électrique

Avec la croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques sur les routes britanniques et irlandaises, la demande pour des infrastructures de recharge fiables et rapides est plus forte que jamais. Le projet Source répond à cette demande en fournissant des points de recharge de haute puissance, conçus pour minimiser le temps de recharge et maximiser la commodité pour les utilisateurs.

Ces hubs de recharge seront situés dans des endroits clés, facilitant ainsi l’accès pour les conducteurs et garantissant une distribution homogène des installations à travers les deux pays. Cette approche stratégique vise à éliminer l’anxiété liée à l’autonomie et à encourager davantage de conducteurs à passer à la mobilité électrique.

Énergies 100% renouvelables : Un engagement pour l’avenir

Un aspect crucial du projet Source est son engagement ferme envers l’utilisation d’énergies renouvelables. En collaboration avec SSE plc, TotalEnergies s’assure que toutes les bornes de recharge soient alimentées par de l’électricité verte. Cela s’aligne parfaitement avec les objectifs plus larges de durabilité et de protection de l’environnement auxquels adhèrent les deux entreprises.

Cette initiative non seulement réduit l’empreinte carbone des véhicules électriques, mais sert également de modèle de développement durable pour les futures infrastructures de recharge à travers le monde.

Impact sur la mobilité quotidienne

La co-entreprise Source promet de jouer un rôle clé dans la facilitation de la mobilité quotidienne des conducteurs de VE. Grâce à une infrastructure de recharge rapide et fiable, les utilisateurs pourront planifier leurs trajets avec plus de confiance et de flexibilité. Cette nouvelle infrastructure facilitera également l’adoption des véhicules électriques par ceux qui hésitent encore à faire le changement, en minimisant les préoccupations liées à la recharge et à l’autonomie des batteries.

En conclusion, la collaboration entre TotalEnergies et SSE plc pour lancer la co-entreprise Source marque une étape significative vers un avenir plus propre et plus durable pour la mobilité au Royaume-Uni et en Irlande. Avec un réseau solide de bornes de recharge ultra-rapides alimentées par des énergies renouvelables, ce projet ambitieux vise à transformer le paysage de la mobilité électrique et à encourager une adoption plus large de ces technologies respectueuses de l’environnement.