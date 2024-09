Ce matin, sur France Info, Emmanuelle Wargon, Présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), a confirmé l’arrivée des heures creuses pendant l’après-midi durant les mois d’été, de avril à octobre, à partir de 2025.

Cette annonce n’est pas une surprise; la CRE avait déjà esquissé cette réforme par le biais de consultations en décembre 2023 sur le TURPE 7, ainsi qu’à travers des publications dans la presse, notamment dans Les Echos.

Un Souffle d’Air Frais pour les Entreprises

Pour les entreprises qui utilisent des batteries de stockage, cette réforme est une vraie aubaine. Elles pourront recharger leurs batteries lorsque les prix de l’électricité sont bas pendant les heures creuses, pour ensuite utiliser cette énergie lors des heures pleines. Cela leur permettra de réaliser des économies substantielles sur leurs factures d’électricité.

Avec cette réforme, les batteries pourront effectuer deux cycles de charge/décharge par jour pendant les mois d’été, en profitant de la nouvelle alternance des périodes: heure creuse (nuit) => heure pleine (matin) => heure creuse (après-midi) => heure pleine (soirée).

Un Impact sur le Mix Électrique

Il est prévu que la différence de prix entre les heures creuses et les heures pleines s’accentue notablement dans les années à venir. Cette évolution est une conséquence directe de l’intégration croissante du solaire et de l’éolien dans notre mix électrique. En somme, les heures creuses deviendront de plus en plus creuses, et les heures pleines, de plus en plus pleines !

Risques et Opportunités

Comme pour toute réforme, cette nouvelle politique présente à la fois des risques et des opportunités. Il y aura sans doute des gagnants et des perdants. Cependant, pour les entreprises capables de s’adapter et d’optimiser l’utilisation de leurs batteries de stockage, cette nouvelle structure tarifaire pourrait représenter une opportunité significative.