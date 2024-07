Amazon a récemment dévoilé l’Echo Spot, le tout dernier ajout à sa gamme d’appareils compatibles avec Alexa. Ce nouveau réveil connecté est conçu pour la table de chevet et propose une panoplie de cadrans d’horloge personnalisables, ainsi que des animations visuelles colorées.

Un design élégant et personnalisable

L’Echo Spot se présente dans des couleurs ludiques telles que le noir, le blanc et le bleu. Son écran interactif permet de choisir parmi une variété de cadrans d’horloge. À ceux qui aiment se réveiller ou se coucher en douceur, l’affichage à éclairage progressif facilite la lecture de l’heure, de la météo ou des titres de chansons en un coup d’œil.

Les utilisateurs peuvent demander à Alexa de régler des alarmes spécifiques. Par exemple, en disant : « Alexa, mets un réveil chaque jour à 7 heures du matin avec de la musique des années 90 ». Les nouveaux sons d’alarme comme Aurora, Daybreak, Endeavor, et Flutter offrent une expérience de réveil unique.

Un son vibrant pour une expérience enrichissante

Le nouvel Echo Spot est équipé d’un haut-parleur directionnel de 1,73 pouce qui délivre un son riche avec des basses profondes. Il est possible de demander à Alexa de jouer des morceaux depuis des plateformes de streaming telles qu’Amazon Music, Apple Music, et Spotify.

Malgré la promesse d’un son vibrant, certains utilisateurs soulignent que le volume de l’Echo Spot semble être un peu inférieur à celui du Echo Dot de 5e génération. Selon eux, cela pourrait être un ajustement logiciel mineur, mais cela n’affecte pas considérablement la qualité globale du son.

Une maison connectée à portée de main

L’Echo Spot peut être intégré à des appareils de maison connectée compatibles, permettant de créer des routines automatiques. Par exemple, vous pouvez mettre en place une routine qui diffuse de la musique et ajuste l’éclairage progressivement le matin. La nuit, une autre routine peut diminuer l’intensité des lumières et réguler la température.

En plus de ses fonctions d’alarme et de musique, l’Echo Spot permet de passer des appels à d’autres appareils compatibles avec Alexa, de faire des annonces au sein du foyer, et même de surveiller votre sonnette connectée. Cela transforme l’Echo Spot en un hub de communication central pour la maison.

Points d’amélioration

Malgré ses nombreuses fonctionnalités, certains aspects de l’Echo Spot pourraient être améliorés. Les utilisateurs regrettent la perte de certaines fonctionnalités présentes sur l’Echo Dot, comme l’affichage de la température de la pièce ou les indicateurs LED qui permettent de voir d’un coup d’œil si Alexa est active.

La lisibilité de l’écran de l’Echo Spot est également un point de discorde. Le texte apparaît plus petit comparé à celui de l’Echo Dot, rendant difficile la lecture à distance. Cela s’aggrave si l’appareil est utilisé comme horloge de chambre, surtout si vous n’êtes pas à proximité immédiate.

Conclusion

L’Echo Spot d’Amazon offre une nouvelle expérience de réveil personnalisée avec des animations visuelles colorées et un design élégant. Bien qu’il présente quelques limites en termes de lisibilité et de fonctionnalités comparé à l’Echo Dot, il reste une option intéressante pour ceux qui cherchent à moderniser leur table de chevet. À 94,99 €, ou à 54,99 € pour les membres Prime pendant les Prime Days, l’Echo Spot représente un bon rapport qualité-prix pour les amateurs de gadgets connectés.