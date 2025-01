Pour profiter pleinement des jeux intégrés à votre Tesla, plusieurs manettes compatibles sont disponibles sur Amazon.fr. Voici une sélection de modèles recommandés :

EasySMX X10 Manette Switch Pro Sans Fil Bluetooth

Cette manette sans fil est compatible avec les PC Windows, Switch, Android, iOS, tablettes et Tesla. Elle offre une connectivité via Bluetooth, une batterie rechargeable et une coque magnétique interchangeable pour une personnalisation aisée.

EasySMX X05 Manette PC Sans Fil Rechargeable

Dotée d’un éclairage RGB personnalisable, cette manette fonctionne avec les PC Windows, Switch, Android, iOS, tablettes et Tesla. Elle propose une connexion sans fil 2.4GHz, Bluetooth et filaire, avec une autonomie de plus de 20 heures grâce à sa batterie lithium intégrée.

J’achète cette manette directement sur Amazon

EasySMX X15 Manette PC Switch Sans Fil RGB

Cette manette offre une compatibilité étendue avec les PC Windows, Switch, Android, iOS, tablettes et Tesla. Elle dispose d’un éclairage RGB, de boutons programmables et d’une connexion sans fil via Bluetooth ou 2.4GHz.

J’achète cette manette directement sur Amazon

Logitech F710 Manette de Jeu sans Fil

Reconnue pour sa compatibilité avec les modèles Tesla, cette manette utilise un récepteur USB pour une connexion sans fil fiable. Elle est compatible avec les PC et les consoles, offrant une expérience de jeu immersive.

Avant de faire votre choix, il est recommandé de vérifier les spécifications du produit et les avis des utilisateurs pour s’assurer de la compatibilité avec votre modèle de Tesla. Les manettes filaires sont généralement plus fiables en termes de compatibilité, tandis que les options sans fil offrent une plus grande liberté de mouvement.