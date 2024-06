Récemment, l’Autorité de la Concurrence a publié un rapport détaillé sur le secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Ce document vise à promouvoir une concurrence équitable sur ce marché en pleine expansion, pour le plus grand bénéfice des consommateurs.

Concurrence sur les Appels d’Offres

Concernant les appels d’offres (AO) sur autoroute et sur le réseau national non concédé, l’Autorité de la Concurrence recommande plusieurs mesures:

Séparer les AOs IRVE des AOs carburants et restauration. Une telle séparation a montré une augmentation significative du nombre de candidatures, de 2,3 à 7,7 en moyenne.

Favoriser des prix bas pour les consommateurs dans la notation des opérateurs de charge, plutôt que des loyers élevés pour les sociétés concessionnaires d’autoroute.

Attribuer systématiquement les aires de service via des AOs plutôt que des conventions de gré à gré, afin de garantir la modération tarifaire.

Ces recommandations sont en ligne avec les positions régulièrement défendues par Electra et partagées par l’Autorité.

Avantages Concurrentiels et Vigilance

L’Autorité souligne l’importance d’une vigilance particulière face aux avantages concurrentiels certains:

Les opérateurs de recharge pouvant bénéficier d’un accès privilégié à l’électricité, en raison de leur statut d’énergéticien.

Les constructeurs de véhicules pouvant octroyer des conditions préférentielles de recharge pour leurs propres véhicules ou rendre leurs utilisateurs captifs de leur réseau.

Proposition de Loi Adam et Recharge Ultra-Rapide

Dans le cadre des débats sur la Proposition de Loi Adam, visant à accélérer la conversion au véhicule électrique, il est apparu un manque de bornes de recharge ultra-rapides (> 100 kW) dans les grandes villes, notamment Paris. En 2020, seulement six hubs de recharge étaient répertoriés, avec une prépondérance de Tesla.

Cependant, depuis cette date, la situation s’est grandement améliorée avec plus de 180 hubs de recharge ultra-rapide rien que dans la Métropole du Grand Paris, dont 45 opérés par Electra.

Les Taxes: Un Frein à la Croissance?

Un autre défi majeur pour les opérateurs de recharge rapide est le coût substantiel du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE). Cette taxe, déclinaison française du concept de péage pour électrons, comporte trois composantes:

Une composante énergie (en €/MWh).

Une composante puissance (en €/MW).

Une composante fixe (en €).

Pour les opérateurs de recharge rapide, la composante puissance fait significativement augmenter le coût total du TURPE, pouvant atteindre jusqu’à 120€/MWh, soit environ 24% de la facture finale pour le consommateur. Cela pousse à s’interroger sur les moyens mis en œuvre pour faciliter la transition vers la mobilité électrique en France.

Nouvelles Levées de Fonds et Perspectives Futuristes

Pour répondre à la demande croissante et accélérer le développement des infrastructures de recharge, Electra a récemment levé 304 millions d’euros. Ces fonds permettront de développer massivement le réseau de stations en Europe et de continuer à investir dans des technologies de recharge ultra-rapide.

Conclusion

En conclusion, l’Autorité de la Concurrence et les opérateurs comme Electra s’efforcent d’harmoniser le développement rapide des IRVE avec une réglementation stricte visant à garantir la concurrence et les bénéfices pour les consommateurs. La transition vers une mobilité plus verte semble bien engagée, mais demeure tributaire des réglementations et des innovations technologiques futures.