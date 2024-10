Aujourd’hui, Ring a levé le voile sur l’arrivée de l’enregistrement continu ainsi que quatre autres nouvelles fonctionnalités, intégrées dans des niveaux d’abonnement spécifiques sous la nouvelle appellation Ring Home (anciennement Ring Protect).

Nouvelles fonctionnalités incluses

Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour offrir une meilleure gestion et plus de tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Notifications d’aperçu vidéo

Les notifications d’aperçu vidéo permettent aux utilisateurs de voir un court clip vidéo directement dans la notification push. Un grand avantage lorsque vous souhaitez rapidement comprendre l’origine d’une alerte sans avoir à ouvrir l’application Ring. Ces notifications sont incluses avec les abonnements Home Basic, Standard et Premium.

Vidéo en direct prolongée

Grâce à la vidéo en direct prolongée, vous pouvez surveiller le flux de votre caméra en direct jusqu’à 30 minutes par session. Une fonctionnalité précieuse qui est disponible avec les abonnements Home Standard et Premium.

Appels de sonnette

Les appels de sonnette vous envoient une alerte que vous pouvez traiter comme un appel vidéo lorsqu’un visiteur sonne à votre porte. Cela vous permet de parler directement à votre visiteur, rendant l’interaction encore plus fluide et sécurisée. Vous trouverez cette fonctionnalité dans les plans Home Standard et Premium.

Enregistrement continu

L’enregistrement continu change la donne en permettant aux caméras filaires d’enregistrer en continu, capturant ainsi les événements se déroulant même en dehors des zones de détection de mouvement. Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec l’abonnement Home Premium.

Vidéo en direct en continu

L’affichage en direct continu vous permet de regarder en permanence le flux vidéo pour les caméras activées en mode enregistrement 24/7. Idéal pour ceux qui souhaitent une surveillance constante, ceci est également réservé aux abonnés Home Premium.

Plans d’abonnement Ring Home

Avec le changement de nom de Ring Protect à Ring Home, la société propose désormais trois formules adaptées à différents besoins et budgets :

Home Basic (3,99 €/mois) couvre un dispositif de sonnette ou de caméra à domicile.

(3,99 €/mois) couvre un dispositif de sonnette ou de caméra à domicile. Home Standard (9,99 €/mois) couvre tous vos appareils à domicile avec des fonctionnalités avancées.

(9,99 €/mois) couvre tous vos appareils à domicile avec des fonctionnalités avancées. Home Premium (19,99 €/mois) offre une protection complète avec toutes les fonctionnalités incluses pour tous les appareils de votre domicile.

Ces nouveaux services commenceront à être déployés au cours du mois et seront disponibles mondialement dans le cadre des plans Ring Home à partir du 5 novembre 2024.

Avec cette mise à jour, Ring continue d’innover dans le domaine de la sécurité domestique, offrant à ses utilisateurs des outils plus puissants pour veiller sur leur domicile et leurs proches.