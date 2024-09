Rivian, un pionnier de l’industrie des véhicules électriques, vient de lancer un nouveau programme de parrainage qui promet de transformer la manière dont ses clients peuvent bénéficier de son écosystème.

Un Programme de Parrainage Lucratif

Le nouveau programme de parrainage de Rivian offre à la fois au parrain et au filleul 750 points chacun pour chaque parrainage réussi. Chaque point équivaut à 1 dollar, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent convertir leurs points en une série de bénéfices.

Des Récompenses Polyvalentes

Les points accumulés peuvent être dépensés sur plusieurs options attractives :

Accessoires pour véhicules

Recharge gratuite

Et même un véhicule neuf en totalité

Cela place Rivian en tête des programmes de parrainage les plus généreux du secteur automobile, offrant des incitations significatives pour accroître sa base de clients.

Impact sur les Achats de Véhicules Électriques

Ce programme n’est pas seulement une nouvelle encourageante pour les propriétaires actuels de Rivian, mais il pourrait également avoir un impact substantiel sur le marché des véhicules électriques. Plus le nombre d’utilisateurs de Rivian augmente, plus l’adoption des véhicules électriques pourrait s’accélérer grâce à une incitation financière directe et convaincante.

Quels sont les véhicules actuellement en vente chez Rivian ?

Caractéristiques Rivian R1T (Pickup) Rivian R1S (SUV) Transmission Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD) Autonomie (EPA) Jusqu’à 505 km Jusqu’à 509 km Accélération (0 à 100 km/h) 3,0 secondes 3,0 secondes Vitesse maximale 201 km/h 201 km/h Capacité de la batterie 135 kWh (pack « Large ») 135 kWh (pack « Large ») Puissance Environ 835 ch (623 kW) Environ 835 ch (623 kW) Nombre de moteurs 4 moteurs (un par roue) 4 moteurs (un par roue) Poids à vide ~3 200 kg ~3 150 kg Volume de chargement 1 331 L (coffre arrière + compartiments) 2 818 L (avec sièges rabattus) Capacité de remorquage 4 990 kg 3 500 kg Capacité de passage à gué 915 mm 915 mm Prix de base (États-Unis) À partir de 73 000 $ À partir de 78 000 $

Perspectives d’Avenir

Avec un score de 10/10 selon des avis récents sur les médias sociaux, ce programme décroche des applaudissements mérités. Ce modèle de récompense incite non seulement à l’achat initial, mais aussi à un engagement continu dans l’écosystème Rivian.

En conclusion, le nouveau programme de parrainage de Rivian représente une stratégie audacieuse et prometteuse qui pourrait définir un nouveau standard pour le reste de l’industrie.