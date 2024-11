La Semaine Arabe à l’UNESCO, qui s’est tenue les 4 et 5 novembre au siège de l’organisation à Paris, a offert une occasion unique de plonger au cœur des cultures et du patrimoine du monde arabe. Cet événement, inauguré par le Royaume d’Arabie Saoudite et soutenu par le Groupe Arabe à l’UNESCO, s’est distingué par sa capacité à rassembler et à faire rayonner des traditions millénaires et des pratiques culturelles uniques. En tant qu’invité, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence l’Ambassadrice Leena Nayef Shaher Al-Hadid, représentante du Royaume Hachémite de Jordanie auprès de l’UNESCO et Présidente du Groupe Arabe, pour cette invitation exceptionnelle.

Un voyage sensoriel au cœur de la culture arabe

Dans une atmosphère immersive, le Hall Ségur de l’UNESCO a recréé l’ambiance d’un souk traditionnel, empli des senteurs d’encens et animé par les artisans et un fauconnier accompagnés de son faucon. Les visiteurs ont pu se promener parmi les stands mettant en valeur les savoir-faire arabes : la beauté des roses de Damas, des objets d’artisanat raffinés, et les ateliers de calligraphie qui invitaient le public à s’initier à cet art ancestral, élément incontournable du patrimoine immatériel arabe. L’héritage de la calligraphie, depuis les styles marocains et orientaux jusqu’à ses applications modernes dans le design, a captivé les amateurs d’art et les curieux.

Des spectacles et conférences pour célébrer la diversité

Les conférences et échanges organisés ont exploré des thèmes cruciaux tels que la préservation du patrimoine culturel et les initiatives visant à documenter et sauvegarder les traditions culinaires et artistiques arabes. Un accent particulier a été mis sur la protection des sites culturels et patrimoniaux, souvent peu connus, sensibilisant le public à l’importance de ces trésors pour les générations futures.

La cérémonie de clôture, avec pour thème « جسور و جسر » (Ponts), a été un moment symbolique fort, réunissant 22 danseurs représentant chacun un État arabe. Cette chorégraphie, accompagnée de chants et de musiciens traditionnels, a mis en lumière l’unité dans la diversité des nations arabes, offrant aux spectateurs un véritable voyage dans l’âme des cultures arabes.

Une expérience culinaire unique

La Semaine Arabe à l’UNESCO ne pouvait se conclure sans une célébration de la cuisine, art de vivre par excellence dans le monde arabe. Un cocktail dinatoire a permis aux participants de déguster des plats emblématiques de 22 pays arabes, une rétrospective des saveurs qui témoignait de la richesse et de l’hospitalité des traditions culinaires arabes. Ce moment de partage gastronomique a symbolisé l’art de l’accueil, essentiel dans les cultures arabes, tout en illustrant la diversité et le raffinement des traditions locales.

Conclusion : un événement au service du dialogue et de la coopération

La Semaine Arabe à l’UNESCO fut bien plus qu’un simple événement culturel ; elle a constitué un pont entre les cultures, illustrant l’importance du dialogue et de la coopération pour un monde plus connecté et harmonieux. Cette première édition a posé des bases solides pour une reconnaissance plus large des patrimoines arabes et a renforcé les liens entre les nations par la culture et le partage.

Merci encore à l’UNESCO, au Groupe Arabe et à l’Ambassadrice Leena Nayef Shaher Al-Hadid pour cette expérience inoubliable et inspirante qui restera longtemps gravée dans les mémoires.