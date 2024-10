SpaceX continue de repousser les limites de l’exploration spatiale avec un succès retentissant lors de son cinquième vol d’essai Starship, connu sous le nom de Integrated Test Flight 5 (IFT-5). Ce lancement marque un jalon historique pour la société avec la toute première récupération du booster Super Heavy par la tour Mechazilla, située à la base de lancement Starbase au Texas.

Un lancement sans accroc et une récupération révolutionnaire

Lancé à 8h30 EDT ce matin depuis Brownsville, Texas, le vol Starship a pour objectif principal de tester la capacité de SpaceX à récupérer et réutiliser son booster Super Heavy. L’ambition à long terme de l’entreprise est de réduire significativement les coûts de lancement en rendant ses lanceurs réutilisables, comme les fusées Falcon 9.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Après un lancement parfaitement synchronisé, Starship a poursuivi son ascension et s’est séparé du booster Super Heavy quelques minutes après le décollage. Ensuite, dans une opération spectaculaire, la tour Mechazilla, équipée de ses bras « chopsticks » géants, a attrapé avec succès le booster Super Heavy à son retour sur Terre, confirmant la capacité de SpaceX à le récupérer pour une réutilisation future.

Un atterrissage en douceur dans l’océan Indien

Après cette étape clé, Starship a poursuivi sa trajectoire autour de la Terre pour une réentrée et un atterrissage contrôlé dans l’océan Indien, marquant la réussite de cette mission complexe. Ce vol a permis à SpaceX d’approfondir ses connaissances sur le processus de réentrée dans l’atmosphère terrestre, essentiel pour les futures missions interplanétaires, notamment en vue des voyages vers Mars.

Objectif Mars : les premiers vols non habités en 2026

Ce vol s’inscrit dans le cadre des ambitions de SpaceX de rendre l’humanité multiplanétaire. Elon Musk, PDG de SpaceX, a récemment déclaré que les premiers vols vers Mars pourraient avoir lieu dès 2026, avec des vols habités dès 2028, à condition que les tests non habités se déroulent comme prévu.

En conclusion, le cinquième vol d’essai de Starship représente un bond en avant pour SpaceX, non seulement en termes de technologie de réutilisation, mais aussi dans la course vers la colonisation de Mars. Le succès de la récupération du booster Super Heavy par la tour Mechazilla prouve une fois de plus que SpaceX est en passe de révolutionner non seulement l’exploration spatiale, mais aussi la manière dont nous envisageons l’avenir des voyages spatiaux.