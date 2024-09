La connexion Internet fiable est devenue une réalité pour la Mairie de Nairobi grâce à Starlink, le fournisseur de services Internet par satellite dirigé par Elon Musk. Selon un récent tweet, Starlink offre désormais des vitesses Internet allant de 120 Mbps à 200 Mbps à la Mairie, assurant à la fois la redondance pendant les pannes du réseau principal et la gestion de charges de données plus élevées.

Amélioration du Service Clientèle

«Nous sommes ravis d’annoncer l’intégration de la technologie satellitaire Starlink dans notre Centre de Service Clientèle, dans le but d’améliorer et de perfectionner la prestation des services aux résidents de Nairobi», a déclaré Tiras Njoroge, Chef des Infrastructures TIC. Cette mise à niveau offre une connectivité fluide et haute vitesse, permettant un accès plus rapide et plus fiable au système Nairobi Pay.

Un Saut Technologique pour Nairobi

Le passage à Starlink représente un saut quantique pour l’administration de la ville de Nairobi, qui a désormais une nouvelle capacité à maintenir la continuité du service en cas de défaillance du réseau principal. Cela est crucial pour une ville en pleine croissance comme Nairobi, où les interruptions de service peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les activités quotidiennes des résidents et des entreprises.

Impact Economique et Social

Il est prévu que cette amélioration technologique ait un impact considérable non seulement sur les opérations internes de la Mairie, mais également sur la manière dont les citoyens interagissent avec les services publics. Une connexion Internet plus stable et plus rapide signifie que les résidents pourront accéder aux services municipaux en ligne sans interruption, ce qui réduira les files d’attente et améliorera l’efficacité des transactions administratives.

Révolution de l’Accès Internet

Depuis son lancement, Starlink a promis de révolutionner l’accès à Internet haute vitesse dans les régions mal desservies par les infrastructures traditionnelles. Avec cette dernière initiative à Nairobi, il semble que Starlink soit en bonne voie pour tenir cette promesse. Cela pourrait également inciter d’autres administrations et entreprises locales à envisager des solutions similaires pour améliorer leur connectivité et leur résilience.

Incontestablement, l’intégration de Starlink à la mairie de Nairobi marque une étape importante vers un accès à l’Internet plus équitable et performant pour tous les citoyens de la ville, favorisant ainsi un avenir plus connecté et prospère.