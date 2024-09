Elon Musk, le fondateur de Starlink et désormais l’homme le plus riche du monde, est en pourparlers avec le gouvernement sud-africain pour introduire son service de satellite dans l’économie la plus développée et la plus importante d’Afrique. C’est ce qu’a confirmé le président sud-africain Cyril Ramaphosa le vendredi dernier.

NEWS: SpaceX is holding talks with the South African government to introduce Starlink satellite service in Africa’s biggest and most developed economy, President Cyril Ramaphosa said. https://t.co/TsZ4yvjuOF — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 13, 2024

Une Initiative Encouragée par Ramaphosa

Lors d’un récent entretien avec les journalistes à Pretoria, le président Ramaphosa a révélé qu’il avait discuté avec Musk des possibilités d’investissement en Afrique du Sud. Ramaphosa, qui souhaite que Musk investisse davantage dans son pays natal, a déclaré : « J’ai eu des discussions avec lui et je lui ai dit, Elon, tu as beaucoup de succès et tu investis dans plusieurs pays, je veux que tu reviennes et investisses ici ».

Musk, qui est né en Afrique du Sud, continue de développer son empreinte mondiale avec Starlink, offrant un service Internet haut débit via une constellation d’environ 5 500 satellites lancés par SpaceX depuis 2019.

L’Élargissement de Starlink en Afrique

La semaine dernière, le Zimbabwe est devenu le 16e pays africain à avoir accès au service Internet haute vitesse de Starlink, selon une carte publiée sur le site Web de la société. Cela marque une nouvelle étape dans l’expansion continue de Starlink sur le continent.

Selon Ramaphosa, l’équipe de Starlink a pris l’initiative d’approcher le gouvernement sud-africain. Cependant, un porte-parole de Starlink n’a pas encore répondu à une demande de commentaire à ce sujet.

Réglementations et Défis Locaux

Musk a répondu à un post sur X, affirmant que Starlink attend l’approbation réglementaire pour débuter ses activités en Afrique du Sud. Les entreprises opérant dans ce pays doivent se conformer à certaines exigences locales, y compris un degré de propriété par des Noirs afin de rectifier les inégalités issues de l’apartheid. Des arrangements alternatifs peuvent être trouvés après des discussions avec le gouvernement.

Partenariats Stratégiques et Expansion Mondiale

Ailleurs, Starlink continue de renforcer ses partenariats stratégiques. Vendredi dernier, United Airlines Holdings Inc. a annoncé un accord avec Starlink pour fournir une connexion Wi-Fi à bord de ses avions, devenant ainsi la première grande compagnie aérienne américaine à utiliser ce système satellite. Cela donne à l’entreprise dirigée par Musk un client de prestige et augmente sa visibilité sur le marché international.

Avec 2,6 millions de clients dans le monde, Starlink a su se faire une place dans le secteur des télécommunications par satellite. Toutefois, le service reste absent dans certaines grandes économies, notamment Taiwan, en raison des exigences locales en matière de propriété.

En conclusion, les discussions entre Elon Musk et le président Cyril Ramaphosa pourraient aboutir à de nouvelles opportunités pour Starlink en Afrique du Sud, marquant ainsi une étape significative dans l’expansion de l’entreprise sur le continent africain.