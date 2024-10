Dans un monde de plus en plus confronté aux cataclysmes naturels, la technologie a rapidement évolué pour répondre aux besoins urgents de communication et de connectivité. Tout récemment, cette innovation a pris la forme d’une collaboration exemplaire entre Starlink et T-Mobile. À la suite de l’ouragan Hélène, cette alliance technologique a livré plus de 10000 kits Starlink, tout en activant les satellites « Direct to Cell » pour offrir des alertes d’urgence à tous les téléphones et opérateurs dans les zones touchées.

We have accelerated the rollout of Starlink direct to cell phone connectivity for areas affected by the hurricanes.

This is being provided free of charge by SpaceX and TMobile to help those in need. https://t.co/SedY5jGEMJ

— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2024