Il y a quelques années, lorsque j’ai décidé de construire ma maison au Beausset, j’avais un rêve : créer un espace de vie en harmonie avec la nature, autonome et durable. Pour moi, il ne s’agissait pas seulement d’une question de confort ou d’économie, mais d’un véritable engagement écologique. C’est ainsi que j’ai décidé d’alimenter ma piscine avec des panneaux solaires.

Un projet ambitieux et bien pensé

Lorsque j’ai partagé mon idée avec mon architecte, il a immédiatement adhéré à ma vision. Ensemble, nous avons conçu un système capable de répondre à mes besoins énergétiques tout en respectant l’environnement. Le projet, qui s’étend sur 9,7 kWc, comprend l’installation de 23 panneaux solaires DUALSUN, dont certains sont hybrides, destinés spécifiquement au chauffage de la piscine.

Ces panneaux hybrides sont une véritable innovation. Non seulement ils produisent de l’électricité, mais ils captent également la chaleur, optimisant ainsi le rendement énergétique pour le chauffage de l’eau de ma piscine. C’est un système doublement efficace qui permet de profiter d’une eau à température agréable tout au long de l’année, sans recours aux énergies fossiles.

Un stockage intelligent pour une autonomie accrue

L’énergie solaire, bien qu’abondante, présente un défi : son intermittence. Pour pallier ce problème, j’ai opté pour un système HUAWEI avec une capacité de stockage de 15 kW via des batteries. Ce choix s’est avéré judicieux, car il me permet de stocker l’énergie produite en journée pour une utilisation en soirée ou lors des journées nuageuses.

Avec cette installation, je ne suis plus dépendant du réseau électrique classique. En fait, je produis plus d’énergie que je n’en consomme, ce qui me permet même de réinjecter de l’électricité dans le réseau et de contribuer ainsi à la transition énergétique collective.

Vous souhaitez concrétiser votre projet solaire avec des experts ? Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant vos projets. Ce service est gratuit, que vous ayez un véhicule électrique ou non. Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Une infrastructure complète pour une maison moderne

Mais mon engagement ne s’est pas arrêté là. Pour compléter ce système, j’ai également installé une station de recharge IRVE avec une borne de 22 kW en triphasé ainsi qu’une prise renforcée GREEN’UP. Cela me permet non seulement de recharger mon véhicule électrique à domicile, mais aussi de le faire rapidement et efficacement.

Cette infrastructure est en parfaite cohérence avec mon mode de vie éco-responsable. Elle incarne une véritable révolution dans la manière dont nous concevons et utilisons l’énergie au quotidien.

Un investissement qui en vaut la peine

Certains pourraient se demander si un tel investissement est rentable. À ceux-là, je répondrais sans hésitation que oui. Non seulement j’ai drastiquement réduit ma facture énergétique, mais j’ai aussi augmenté la valeur de ma propriété. De plus, la satisfaction de savoir que je contribue à la protection de la planète est inestimable.

Aujourd’hui, je profite d’une piscine chauffée tout au long de l’année sans culpabilité. L’eau est agréable, et je n’ai pas à m’inquiéter de l’impact écologique de mon confort. Cette autonomie énergétique m’a libéré des contraintes du réseau classique et m’a permis de prendre le contrôle de ma consommation énergétique.

Et vous, êtes-vous prêt à franchir le pas ?

Si je partage aujourd’hui mon témoignage, c’est pour inspirer d’autres à suivre cette voie. L’énergie solaire est une solution viable et durable qui peut transformer votre mode de vie. Alors, pourquoi ne pas envisager vous aussi d’alimenter votre piscine, votre maison, voire votre véhicule avec des panneaux solaires ? La transition énergétique est entre nos mains, et chaque geste compte.

J’ai franchi le pas, et je ne le regrette pas. Et vous, qu’attendez-vous pour rejoindre le mouvement ?