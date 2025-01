Avec la montée en puissance des véhicules électriques, la comparaison entre modèles devient essentielle pour les consommateurs en quête de performances et d’autonomie. Aujourd’hui, nous mettons face à face la Tesla Model 3 et le Hyundai Kona Electric, deux références du marché.

Comparatif des caractéristiques

Caractéristique Tesla Model 3 Hyundai Kona Electric Puissance 283 à 513 ch 136 à 204 ch Autonomie (WLTP) Jusqu’à 602 km Jusqu’à 484 km Recharge rapide 15 à 30 min (Superchargeurs Tesla) 47 min (CCS Combo, 100 kW) Écran tactile 15 pouces 10,25 pouces Technologies Mises à jour OTA, Autopilot avancé Apple CarPlay, Android Auto Prix À partir de 42 990€ Environ 35 000€

Performances et motorisation

Tesla Model 3 : Disponible en plusieurs versions (Propulsion, Grande Autonomie et Performance), la Model 3 offre des puissances allant de 283 à 513 chevaux. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 602 km (cycle WLTP) pour la version Grande Autonomie.

: Disponible en plusieurs versions (Propulsion, Grande Autonomie et Performance), la Model 3 offre des puissances allant de 283 à 513 chevaux. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 602 km (cycle WLTP) pour la version Grande Autonomie. Hyundai Kona Electric : Proposé en deux versions (39 kWh et 64 kWh), il affiche une puissance de 136 à 204 chevaux. Son autonomie maximale est d’environ 484 km en cycle WLTP pour la version 64 kWh.

Recharge et infrastructure

Tesla Model 3 : Accès aux Superchargeurs Tesla, permettant une recharge rapide en 15 à 30 minutes selon la puissance disponible.

: Accès aux Superchargeurs Tesla, permettant une recharge rapide en 15 à 30 minutes selon la puissance disponible. Hyundai Kona Electric : Recharge compatible avec les bornes CCS Combo, avec une recharge de 10 à 80% en environ 47 minutes sur une borne rapide de 100 kW.

Technologie et confort

Tesla Model 3 : Écran tactile central de 15 pouces, interface minimaliste, mises à jour OTA (Over-The-Air), conduite autonome avancée (Autopilot).

: Écran tactile central de 15 pouces, interface minimaliste, mises à jour OTA (Over-The-Air), conduite autonome avancée (Autopilot). Hyundai Kona Electric : Écran tactile 10,25 pouces, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, aides à la conduite performantes mais moins avancées que celles de Tesla.

Prix et rapport qualité-prix

Tesla Model 3 : À partir de 42 990€, un tarif justifié par la technologie avancée et l’accès aux Superchargeurs.

: À partir de 42 990€, un tarif justifié par la technologie avancée et l’accès aux Superchargeurs. Hyundai Kona Electric : Prix plus accessible, débutant à environ 35 000€, avec un bon rapport qualité-prix et des équipements modernes.

Verdict

Si vous recherchez l’innovation technologique, des performances accrues et un réseau de recharge rapide, la Tesla Model 3 s’impose comme un choix premium. En revanche, le Hyundai Kona Electric représente une alternative plus abordable, idéale pour ceux qui privilégient le rapport qualité-prix et une autonomie correcte.