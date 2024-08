Tesla Magazine enrichit sa rubrique Lifestyle avec le test d’une enceinte exceptionnelle, qui peut convenir aux personnes exigeantes: L’enceinte Bowers & Wilkins A7. Cette marque est extrêmement réputée dans l’univers des dispositifs sonores compatibles avec les produits Apple.

Introduction

Il existe un véritable partenariat commercial entre les deux marques et de vrais groupes projets sont organisés pour commercialiser des produits à la pointe de la technologie. L’enceinte Bowers & Wilkins A7 est le digne successeur du Bowers & Wilkins Zeppelin, la forme a été refondue pour se fondre plus facilement dans des intérieurs modernes où les câbles doivent être discrets et la connectivité sans fil: reine des lieux. Pour 700€, cette enceinte délivre un son de qualité « studio » et peut aisément sonoriser une pièce de 50 à 80 mètres carrés.

Design

Le Design est le point fort de cette enceinte. Le tissu et l’aluminium forment un excellent Duo pour habiller ce bloc ultra-perfectionné. Sa taille minimaliste est optimisée pour retenir uniquement le nécessaire. Voici deux photos de l’intérieur de l’enceinte Bowers & Wilkins A7.

Face avant de l’enceinte.

Face arrière de l’enceinte.

Les boutons pour allumer l’enceinte ou pour régler le volume sont parfaitement intégrés dans la ligne d’aluminium qui cercle la face avant de l’enceinte. Cependant grâce à la télécommande ovoïde fournie, vous ne serez pas obligé de mettre la main sur le produit.

La connectivité

C’est un point capital lorsqu’on achète une enceinte Bowers & Wilkins, il faut un produit Apple comme un Iphone, un Ipad ou un Mac pour profiter de ce produit, le reste n’est que magie. En effet, après une phase de Setup nécessaire lors de la première utilisation. L’enceinte est totalement compatible avec le système Airplay qui permet de diffuser du son via le réseau Wifi de votre appartement ou maison. Ce système est le fruit des développements d’Apple pour développer son propre éco-système.

Le setup

Même si le packaging contient une notice détaillée de la procédure d’appareillage de l’enceinte à votre réseau Wifi, il y a quelques éléments à clarifier. Tout d’abord cette phase de Setup est unique dans la mesure où vous configurez cette enceinte à votre réseau wifi. Si vous changez de Box ou si vous amener l’enceinte chez un ami, il faudra recommencer ce setup. Ce n’est pas une étape bloquante, mais il faut dédier 10 minutes à cette mise en place et se munir de son code wifi (Le code qui est en général sous votre Box ou dans un carnet pour les mieux organisés).

AirPlay

Nous vous l’accordons, c’est un peu plus compliqué que de brancher un appareil à un autre mais c’est le prix à payer pour « couper les fils ». Air Play est le protocole qui permet de diffuser du son via des enceintes compatibles. Le bénéfice outre de ne pas avoir besoin de fils est de permettre d’utiliser votre enceinte avec tous les produits Apple connectés à votre réseau Wifi. Exemple: Un ami vient chez vous avec sa playlist, il a simplement besoin de se connecter à votre réseau Wifi pour faire partager sa musique. Quant à vos propres appareils Apple connectés à votre réseau Wifi, c’est d’une simplicité enfantine que de diffuser de la musique.

Le son

L’enceinte délivre un son d’une qualité rare, à l’oreille aucune fausse note. Les basses sont d’excellentes qualités, ni trop faibles et ni trop puissantes. Cependant, à faible volume, il devient difficile de justifier les 750€ de l’appareil. En effet pour 200€ le Sound-link Mini de Bose délivre un son similaire. Mais ne nous trompons pas, les vrais passionnés de musique trouveront leur bonheur avec cet outils.

Points Forts

– La Connectivité: AirPlay apporte énormément de flexibilité à l’enceinte, en effet, vous pouvez par exemple allumer l’enceinte à distance grâce à votre Iphone en le connectant à la source de votre enceinte. – Le Design: Il faut être amateur de la marque pour apprécier l’alliance parfaite de l’aluminium et du tissu, ici Bowers & Wilkins réussit l’exercice haut la main. – Les Basses: L’architecture de l’enceinte permet une distribution des ondes quasi-parfaite dans ce format. Il ne faut pas attendre d’écouter du Hip-Hop avec des basses sur-dimensionnées mais c’est le juste son.

Points Faibles

– Le WIFI: C’est un point perturbant qui ne peut pas être entièrement attribué à l’enceinte mais suivant le débit de votre connexion le flux sonore qui passe par le réseau WIFI peut subir des interruptions. Avec un réseau médiocre, il peut être impossible d’utiliser le réseau Wifi pour Airplay. La solution est de brancher l’enceinte grâce au fil RJ-45 sur la face arrière. Le débit sera nettement meilleur et il n’y aura plus de problèmes. – La télécommande: Elle n’a pas changé depuis le Bowers & Wilkins Zepplin, c’est dommage. – La poussière: Grâce à sa surface entièrement en tissu, l’enceinte est parfaite pour capter l’ensemble de la poussière de votre salon, cependant l’entretien se réalise facilement avec un rouleau adhésif pour tissus.

Photos: L’enceinte sous tous les angles