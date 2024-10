Toyota vient d’annoncer un nouvel investissement de 500 millions de dollars dans Joby Aviation, une startup californienne spécialisée dans le développement de taxis volants électriques (eVTOL). Cet investissement, qui s’ajoute aux 394 millions de dollars déjà engagés par le constructeur japonais, porte le soutien total de Toyota à près de 894 millions de dollars.

Cet apport financier vise à soutenir la certification et la production en série des taxis aériens de Joby Aviation. Ces appareils, capables de décoller et d’atterrir verticalement, promettent de révolutionner la mobilité urbaine en réduisant le trafic terrestre et en offrant des trajets rapides entre les centres-villes et les aéroports.

Si le Cybercab de Tesla vise à révolutionner le transport terrestre, le Robovan et les Optimus envisagent déjà l’avenir du transport en commun et des services logistiques autonomes, les taxis volants comme ceux de Joby Aviation pourraient, quant à eux, réinventer complètement notre façon de voyager en ville.

Toyota et Joby Aviation collaborent depuis près de sept ans, et cette nouvelle levée de fonds est une preuve de confiance supplémentaire dans le potentiel de la startup. JoeBen Bevirt, le fondateur et PDG de Joby Aviation, a exprimé sa reconnaissance envers le soutien de Toyota :

« Le soutien de Toyota a été fondamental pour le succès de Joby. Aujourd’hui, nous approfondissons cette relation pour concrétiser notre vision commune de l’avenir de la mobilité aérienne. »

Toyota ne se contente pas d’apporter des fonds. Le constructeur met également à disposition de Joby ses ingénieurs et son expertise en production industrielle. En travaillant côte à côte avec les équipes de Joby en Californie, Toyota partage son savoir-faire en matière de gestion des processus et de fabrication, ce qui pourrait accélérer la commercialisation des eVTOLs.

Le taxi aérien de Joby : une solution pour désengorger les villes

Le taxi aérien de Joby est un appareil électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), conçu pour le transport de passagers sur des trajets courts à l’intérieur des villes. Capable d’atteindre une vitesse maximale de 320 km/h (200 mph) et doté d’une autonomie de 160 kilomètres (100 miles), ce véhicule pourrait desservir des trajets comme Manhattan-JFK en seulement 7 minutes, contre près d’une heure en voiture.

La stratégie de Joby Aviation est de déployer ces taxis volants pour assurer des connexions rapides entre les aéroports et les centres-villes. Par exemple, le partenariat conclu en 2022 avec Delta Air Lines prévoit de lancer ce service de transport aérien à New York et à Los Angeles d’ici 2026.

Un marché en plein essor

Le secteur des taxis volants est en effervescence, attirant de plus en plus d’investissements de grandes entreprises. Stellantis, le groupe automobile qui détient Fiat et Chrysler, a également investi 55 millions de dollars dans Archer Aviation, un concurrent direct de Joby, pour développer sa propre gamme d’eVTOLs. Parallèlement, d’autres acteurs du secteur automobile, comme Hyundai et General Motors, ont manifesté un intérêt croissant pour la mobilité aérienne.

Les eVTOLs, bien qu’ils soient encore en phase de développement, sont considérés comme l’avenir du transport urbain en raison de leur capacité à désengorger les routes et à réduire les émissions de CO2. Cependant, des défis techniques (autonomie des batteries, sécurité) et réglementaires (certifications et intégration dans l’espace aérien) doivent encore être surmontés avant que ces véhicules ne deviennent une réalité courante dans les grandes métropoles.

Un pas de plus vers la commercialisation

Avec cette nouvelle injection de fonds, Joby Aviation est plus que jamais prêt à franchir la dernière étape vers la commercialisation de ses taxis volants. La startup a déjà acquis l’année dernière la division d’autonomie de Xwing pour renforcer ses capacités en matière de vol autonome, et a signé un accord pour lancer ses services à Dubaï dès 2026.

Toyota, en tant que principal investisseur de Joby, joue un rôle clé dans l’évolution de l’entreprise. La marque japonaise se positionne ainsi comme un acteur majeur non seulement de la mobilité terrestre, mais aussi de la mobilité aérienne, anticipant un avenir où les taxis volants feront partie du quotidien des grandes villes.

Une vision commune pour la mobilité aérienne

Comme l’a affirmé Tetsuo Ogawa, PDG de Toyota Motor North America :

« Nous partageons la vision de Joby selon laquelle le vol durable jouera un rôle central pour relever les défis de mobilité actuels. Avec cet investissement supplémentaire, nous nous réjouissons de voir Joby certifier ses aéronefs et passer à la production commerciale. »

Le soutien de Toyota à Joby Aviation pourrait également encourager d’autres entreprises à se tourner vers ce secteur en plein essor. Si le rêve de taxis volants semblait autrefois sortir tout droit d’un film de science-fiction, il pourrait bien devenir une réalité tangible dans les prochaines années. Le pari de Toyota et Joby est audacieux, mais il pourrait redéfinir le futur des transports urbains.