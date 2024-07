L’utilisation des panneaux solaires connaît une croissance fulgurante, et plusieurs entreprises en région Nantaise se démarquent par leurs offres et prestations. Voici trois sociétés que vous devriez envisager pour installer des panneaux solaires à Nantes.

Vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques ou une batterie de stockage avec un installateur local certifié ? Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS

Surface en m2

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Parrain

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

OTE Concept : L’expert en optimisation énergétique

OTE Concept, située au Pallet, est une entreprise fondée en 2019 spécialisée dans les solutions énergétiques. Grâce à ses compétences pluridisciplinaires et son expertise en bâtiment, OTE Concept propose des services diversifiés tels que l’installation électrique, le photovoltaïque, la ventilation, et la gestion technique centralisée.

Les experts de l’entreprise, Damien et Romain Loiseau, possèdent respectivement 20 et 10 ans d’expérience dans la réalisation d’installations techniques du bâtiment. L’entreprise prône des valeurs environnementales fortes et encourage l’usage de l’énergie renouvelable afin de rendre les bâtiments plus efficaces et autonomes.

Services offerts :

Installation de panneaux photovoltaïques

Gestion technique centralisée

Ventilation

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter directement sur leur site web ou visiter leurs bureaux au Pallet.

Libre Énergie : Pour une autonomie énergétique durable

Libre Énergie, active depuis 2007, se consacre à la mise en œuvre de solutions pour l’autonomie énergétique, permettant à ses clients de produire une électricité propre. L’entreprise a même développé un générateur d’énergie autonome, le KW3, utilisé pour électrifier des villages isolés en Afrique et au Moyen-Orient.

Libre Énergie vous accompagne tout au long de votre projet, du conseil initial à la maintenance et au SAV. Leur transparence et leur responsabilité sont au cœur de leur démarche, garantissant une relation de confiance avec leurs clients.

Prestations proposées :

Installation de panneaux solaires

Suivi en temps réel de la production d’énergie

Contrats de maintenance

Accompagnement administratif

Pour bénéficier de leur expertise, vous pouvez visiter leur site web ou les contacter pour une consultation.

Guerry Val Elect : Une expertise familiale depuis quatre générations

Créée en 1999 et basée à Vallet, Guerry Val Elect est dirigée par Yannick Guerry, représentant la quatrième génération d’une entreprise familiale. Titulaire d’un BTS électrotechnique, Yannick assure la conception, le chiffrage et le suivi des réalisations.

Guerry Val Elect est spécialisée dans plusieurs domaines, incluant l’installation électrique, le chauffage électrique, l’interphone, et bien sûr, les panneaux solaires. L’entreprise possède des certifications professionnelles telles que QUALIFELEC E2.2 CH MEE et RGE Ventilation, attestant de son engagement à fournir des services de haute qualité.

Domaines de compétence :

Installation électrique

Chauffage électrique

Ventilation

Panneaux photovoltaïques

Pour plus de détails, Guerry Val Elect intervient dans la région autour de Vallet et ses environs. Vous pouvez les contacter via leur site pour discuter de votre projet.

En conclusion, Nantes et ses alentours ne manquent pas de professionnels compétents dans le domaine des panneaux solaires. Que ce soit pour des solutions globales avec OTE Concept, une autonomie énergétique avec Libre Énergie, ou une expertise familiale avec Guerry Val Elect, vous trouverez certainement le partenaire idéal pour vos besoins en énergie renouvelable.