La récente annonce que BayWa r.e. Solar Systems est devenu le premier distributeur des produits ManOrga Solar marque une avancée significative dans le développement durable et la transition énergétique en France. Cette alliance stratégique vise à transformer les parkings en véritables hubs énergétiques, une nécessité face aux défis environnementaux actuels et aux exigences de la loi APER.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en contact avec le meilleur installateur de bornes de votre ville. Service gratuit. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Vers une Transition Énergétique Accélérée avec la Loi APER

La loi APER, introduite par la loi Climat & Résilience du 10 mars 2023, impose de nouvelles réglementations destinées à accélérer l’adoption des énergies renouvelables dans les infrastructures urbaines. Dans ce cadre, les parkings de plus de 500 m² doivent désormais être partiellement couverts de panneaux photovoltaïques ou végétalisés. Ces mesures visent à encourager l’utilisation des ombrières photovoltaïques comme solution viable pour décarboner l’espace urbain.

ManOrga Solar : Un Savoir-Faire Français Mis en Avant

Depuis sa création en 1971, ManOrga Solar s’est distinguée comme leader dans la fabrication de structures métalliques de qualité. Basée en métropole lilloise, l’entreprise illustre le savoir-faire français dans le domaine des infrastructures solaires. Les ombrières qu’elle conçoit intègrent de multiples innovations, telles qu’un système d’évacuation des eaux pluviales, une finition thermoplastique personnalisable et une garantie structurelle de 15 ans. Ainsi, ces produits ne se contentent pas d’être fonctionnels ; ils ajoutent également une valeur esthétique aux parkings qu’ils équipent.

Des Solutions Complètes pour la Recharge Électrique et l’Autoconsommation

Les ombrières de ManOrga sont pensées pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique et de l’autoconsommation énergétique. Elles intègrent des supports pour ondulateurs, des bornes de recharge et des options d’éclairage optimisées pour minimiser les coûts de câblage et faciliter l’installation. Cette approche tout-en-un s’inscrit dans la stratégie de BayWa r.e. de fournir des solutions complètes et durables aux gestionnaires de parkings en France.

Une Réponse aux Exigences Modernes du Marché

L’essor des véhicules électriques en France, qui pourrait atteindre 40 % du parc automobile d’ici 2035, représente un enjeu majeur pour l’avenir des infrastructures de recharge. Les ombrières photovoltaïques apparaissent comme une solution incontournable pour répondre à cette demande énergique, tout en permettant une réduction des émissions de carbone. En combinant expertise technique et connaissance du marché, BayWa r.e. et ManOrga Solar offrent une réponse adaptée aux défis actuels du secteur.

Perspectives Futures et Déclarations des responsables

Olivia Doise, Responsable des systèmes de montage chez BayWa r.e., souligne l’importance croissante de tels partenariats pour la transition énergétique : « Au-delà des enjeux réglementaires, il s’agit pour les gestionnaires de parkings de répondre aux attentes de leurs clients, d’alimenter leur flotte de véhicules, et de développer de nouveaux revenus. » De son côté, Pierre Escarbelt, Directeur Général de ManOrga Solar, exprime sa fierté de participer à ce projet d’envergure, soulignant que les ombrières sont « pensées à la fois pour une installation économique et l’embellissement des parkings » tout en étant conformes aux nouvelles exigences réglementaires.

Cette collaboration promet de redéfinir la manière dont les espaces urbains sont conçus, mobilisant autant les innovations technologiques que l’expertise française pour un avenir plus vert et durable.