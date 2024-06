Volvo a récemment annoncé le début de la production de son nouveau véhicule tout électrique, l’EX90, successeur tant attendu du célèbre SUV XC90. Avec un prix de départ fixé à 77 000 dollars, l’EX90 positionne Volvo de manière compétitive dans le secteur des SUV électriques de luxe.

Caractéristiques Techniques

L’EX90 promet une autonomie impressionnante de 300 miles (environ 480 kilomètres) avec une seule charge, grâce à une batterie de 107 kWh. Cette capacité de batterie significative permet non seulement d’assurer de longs trajets sans nécessiter de recharge fréquente, mais elle offre également une performance notable, atteignant le 0 à 60 mph en seulement 4,7 secondes.

Une Technologie Innovante

L’un des points forts de l’EX90 est sa capacité de charge bidirectionnelle. Cette technologie permet au véhicule non seulement de se recharger, mais aussi de redonner de l’électricité à la maison ou au réseau, une fonctionnalité précieuse pour la gestion énergétique et les situations d’urgence.

Durabilité et Écologie

En termes de durabilité, Volvo met en avant son engagement écologique en utilisant des textiles en mélange de laine et des matériaux fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées pour les garnitures intérieures de l’EX90. Ce choix témoigne de la volonté de la marque de réduire son empreinte carbone et d’utiliser des matériaux responsables.

Lancement et Disponibilité

La production en masse de l’EX90 a débuté et les premières livraisons sont prévues pour le début de l’année prochaine. Avec l’EX90, Volvo fait un pas significatif vers un avenir plus vert et confirme son engagement à décarboner ses modèles tout en offrant des véhicules toujours plus innovants et haut de gamme.