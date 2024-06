Le plus grand événement de l’année pour les aficionados de Tesla et SpaceX approche à grands pas ! Préparez-vous pour le X Takeover 2024, une expérience immersive qui se tiendra les 27 et 28 juillet au Madonna Inn à San Luis Obispo, en Californie. Les billets sont limités, alors assurez-vous de réserver le vôtre dès maintenant via le lien suivant : Réservez vos tickets ici.

Intervenants de Renom

L’événement accueillera deux figures emblématiques : Franz von Holzhausen, le célèbre designer en chef de Tesla, et Jared Isaacman, entrepreneur et pilote impliqué dans les missions SpaceX. Ces conférenciers de premier plan partageront leurs visions innovantes et leurs expériences enrichissantes, offrant une opportunité rare de plonger dans les coulisses de ces géants de la technologie.

Sessions et Ateliers

Des panels animés par les influenceurs les plus en vue de la communauté Tesla et SpaceX aborderont divers sujets pertinents et stimulants. Ces discussions promettent d’inspirer et de motiver les participants en leur fournissant des perspectives nouvelles et des réflexions approfondies sur l’avenir de l’électromobilité et de l’exploration spatiale.

Opportunités de Networking

Profitez de nombreuses occasions de rencontrer et d’interagir avec d’autres passionnés, des experts de l’industrie et des professionnels influents. Les sessions de networking et les rencontres offrent un cadre idéal pour échanger des idées, établir des connexions précieuses et découvrir de nouvelles opportunités professionnelles.

Expositions et Installations

Explorez une vaste gamme d’expositions comprenant des démonstrations de produits innovants, des accessoires pour véhicules électriques et des installations personnalisées. Cet espace d’exposition sera également agrémenté d’une vitrine spéciale consacrée à des véhicules électriques (EV) remarquables et à des Tesla personnalisées, y compris la très attendue présentation du Cybertruck.

Animations et Divertissements

Assistez au plus grand spectacle de lumière synchronisée de Tesla, une expérience visuelle époustouflante que vous ne voudrez pas manquer. De plus, des démonstrations de mobilité électrique – incluant possiblement des balades épiques en deux-roues électriques – ainsi que des circuits de conduite dans les paysages pittoresques de San Luis Obispo ajouteront une dimension excitante à l’événement.

X Takeover 2024 est bien plus qu’un simple événement ; c’est une célébration de l’innovation, de la créativité et de la communauté Tesla et SpaceX. Ne manquez pas cette opportunité de vivre deux jours inoubliables au cœur de l’innovation technologique et de l’électromobilité. Réservez vos billets maintenant et préparez-vous à être émerveillé !