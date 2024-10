L’Alpine A390_β marque une nouvelle étape dans la stratégie d’électrification de la marque française, tout en franchissant un pas audacieux en entrant dans le segment des SUV électriques. Lors de sa présentation au Mondial de l’Automobile de Paris 2024, ce concept a montré qu’Alpine n’a pas perdu de vue son ADN sportif malgré cette incursion dans un territoire jusqu’ici peu exploré par la marque.

Ce « Sport Fastback » mêle le dynamisme des sportives à des proportions plus imposantes, adaptées aux tendances du marché actuel. Mais Alpine refuse de l’appeler SUV, préférant évoquer un coupé surélevé avec des ambitions sportives. Quoi qu’il en soit, ce modèle préfigure l’évolution de la gamme électrique de la marque, aux côtés de l’A290, qui a également fait sensation cette année.

Un design alliant sportivité et volume

Sous ses allures de « Fastback sportif », l’A390_β affiche une silhouette athlétique avec une ligne de toit plongeante qui rappelle davantage un coupé qu’un SUV classique. Mais malgré cette esthétique inspirée des voitures de sport, il conserve des proportions imposantes : de grandes jantes de 22 et 23 pouces et une garde au sol légèrement relevée par rapport aux sportives traditionnelles. Ces éléments lui confèrent un look unique, mêlant le dynamisme d’Alpine à la fonctionnalité d’un véhicule plus spacieux.

Pour autant, Alpine promet que 85 % du design extérieur du concept seront conservés sur le modèle de production qui sortira en 2025. Ce modèle incarne une nouvelle vision de la mobilité sportive, tout en apportant le volume et l’habitabilité recherchés dans un SUV. Son intérieur futuriste, largement inspiré de la Formule 1, intègre des technologies immersives qui promettent une expérience de conduite unique.

Performances à la hauteur des attentes

L’Alpine A390_β ne fait pas que dans le design, il promet également des performances dignes de la marque. Avec une configuration à trois moteurs électriques, ce modèle offrira une transmission intégrale dynamique, garantissant des sensations de conduite engageantes, notamment grâce à la vectorisation active du couple. Bien que les spécifications précises ne soient pas encore disponibles, l’A390_β pourrait rivaliser avec les autres véhicules électriques haut de gamme sur le marché, en particulier dans la catégorie des SUV sportifs.

L’A390_β sera basé sur la plateforme Ampr Medium, partagée avec la Renault Mégane E-Tech et le Nissan Ariya, mais Alpine promet une configuration optimisée pour abaisser le centre de gravité et offrir une conduite plus proche de celle de l’A110.

Une gamme 100 % électrique

Alpine A290 (Source : Alpine)

L’Alpine A390_β fait partie de la stratégie globale d’Alpine pour enrichir sa gamme 100 % électrique. Après l’A290, dérivée de la Renault 5, qui a été présentée cette année avec des prix débutant à 38 700 €, l’A390_β se veut le modèle intermédiaire avant l’arrivée de la très attendue A110 électrique. Avec cette nouvelle gamme, Alpine ambitionne de redéfinir la sportivité électrique, tout en s’adaptant aux nouveaux besoins du marché européen.

L’A290, bien qu’étant une citadine sportive, s’aligne sur cette ambition avec des performances remarquables pour sa catégorie : une autonomie de 380 km, une puissance pouvant aller jusqu’à 220 ch, et des équipements premium pour rivaliser avec les meilleures citadines sportives électriques. Avec des prix allant jusqu’à 46 200 € pour la Première Édition, cette A290 incarne la montée en gamme de la marque.

Un avenir prometteur

D’ici la fin de la décennie, Alpine prévoit de lancer jusqu’à sept véhicules électriques, dont un coupé quatre places pour rivaliser avec la Porsche 911. Avec des modèles comme l’A390_β, la marque française montre qu’elle est prête à relever les défis de l’électrification tout en conservant son héritage de performance et d’innovation. Ce concept ouvre la voie à une nouvelle ère pour Alpine, mêlant sportivité, luxe et électrification.