BMW Group France et CEVA Logistics font un pas audacieux vers un avenir plus vert avec leur projet pilote innovant de distribution de véhicules en camion électrique en Île-de-France. Cette expérimentation, qui a débuté en septembre 2024, vise à évaluer l’utilisation et l’autonomie de cette solution durable pour les tournées de distribution en milieu urbain et périurbain.

L’initiative pour une logistique durable

Dans un contexte où la décarbonation des processus logistiques devient une priorité, BMW Group France souhaite accélérer la réduction de son empreinte carbone. En partenariat avec CEVA Logistics, l’entreprise teste la viabilité d’un camion porte-voitures entièrement électrique, une première en Europe pour CEVA. Ce véhicule assure la livraison de voitures neuves des marques BMW et MINI vers leur réseau de partenaires en région parisienne, opérant depuis Marly-La-Ville (95).

Caractéristiques du camion électrique

Le camion porte-voitures utilisé dans cette expérimentation a été spécialement conçu pour répondre aux exigences du transport de véhicules. Sa recharge est optimisée, avec des possibilités de ravitaillement entre deux tournées ou chaque soir sur la plateforme de Marly-La-Ville équipée d’une borne de recharge dédiée. Le circuit de distribution couvre environ 270 km par jour, représentant un total de 30 000 km durant toute la période du test.

Objectifs et résultats attendus

L’objectif principal de ce projet est d’évaluer en conditions réelles l’utilisation et l’autonomie du camion électrique pour les parcours urbains et périurbains. À l’issue de la phase de test qui s’achèvera à la fin du premier trimestre 2025, une évaluation complète sera réalisée à partir des données télématiques collectées. Ces résultats permettront de déterminer la faisabilité d’un déploiement plus large de cette solution par BMW Group France.

Impact potentiel sur le secteur de la logistique

Si les résultats de l’expérimentation s’avèrent positifs, ce projet pourrait ouvrir la voie à une réduction significative des émissions de CO2 dans le secteur de la logistique automobile. BMW Group France, en collaboration avec CEVA Logistics, montre la voie à suivre pour une intégration plus responsable des enjeux environnementaux dans la logistique automobile. L’expérience acquise pourrait servir de modèle à d’autres initiatives similaires en Europe.

Ce projet innovant s’inscrit dans une démarche plus large de BMW pour conjuguer performance économique et responsabilité environnementale, tout en répondant aux attentes croissantes pour des solutions de mobilité plus durables.