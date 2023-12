Borne de recharge en copropriété : Michaud apporte de la nouveauté

Dans le sillage de la transition énergétique, l’installation de bornes de recharge en copropriété s’avère être un défi de plus en plus pressant. Michaud, acteur historique du matériel électrique, innove dans ce domaine avec son réseau d’installateurs 100 Pour 100 Elec et sa solution Park’Elec, qui visent à simplifier et accélérer le déploiement des infrastructures nécessaires.

Une réponse aux besoins croissants

La demande pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés est en pleine expansion. Michaud, conscient de cette urgence, a lancé Park’Elec, une solution qui prévoit non seulement l’installation actuelle mais aussi future de bornes de recharge. Cette offre complète propose un système évolutif et sans engagement, adapté aux parkings intérieurs et extérieurs, et laisse une grande liberté aux copropriétaires dans le choix de leur fournisseur d’énergie.

Un partenariat stratégique avec IZI by EDF

La collaboration entre Michaud et IZI by EDF représente un tournant stratégique pour répondre efficacement au marché de la charge en copropriété. Ce partenariat allie l’expertise de Michaud dans la colonne montante électrique et l’infrastructure de recharge IRVE d’IZI by EDF, promettant ainsi de répondre aux nouveaux besoins des copropriétés avec une offre intégrée et des services étendus.

Des perspectives de développement prometteuses

Malgré les progrès, certains utilisateurs signalent des difficultés avec l’installation et l’entretien des bornes de recharge, soulignant l’importance d’un service après-vente réactif et efficace. À cet égard, Michaud s’engage à améliorer continuellement ses services et à tenir compte des retours des utilisateurs pour optimiser son offre.

L’engagement de Michaud dans la transition énergétique

Le partenariat récemment établi entre CDC Habitat et Borne Recharge Service (BRS), un acteur majeur dans l’installation de bornes de recharge en copropriété, et Michaud est un signe de l’engagement croissant de Michaud dans la transition énergétique. Ce partenariat vise à équiper une partie significative du parc immobilier de CDC Habitat de bornes de recharge, mettant en évidence la contribution de Michaud à une infrastructure de recharge accessible et durable.

L’installation de borne de recharge en copropriété selon l’Afor



L’AFOR, ou Association Française des Opérateurs de Réseaux, est une organisation représentative des opérateurs de réseaux de recharge pour véhicules électriques en France.



Le graphique de l’AFOR montre l’évolution des copropriétés équipées de bornes de recharge électrique en France de T4-2021 à T3-2023. Les chiffres croissants illustrent une adoption accélérée, avec une nette augmentation des installations terminées et prévues, signalant une tendance positive vers l’électrification des véhicules en milieu résidentiel.

Conclusion

Avec l’évolution constante des besoins et des technologies, Michaud se positionne comme un acteur clé dans l’adaptation des copropriétés à la mobilité électrique. Grâce à ses solutions innovantes et à ses partenariats stratégiques, Michaud entend jouer un rôle de premier plan dans le déploiement des bornes de recharge en copropriété, apportant ainsi de la nouveauté et de la valeur dans ce secteur en pleine mutation.