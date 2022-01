Combien coûte la recharge d’une voiture électrique à la maison ?

Aujourd’hui, la majorité des véhicules électriques sont utilisés pour des petits trajets quotidiens. Ils sont rechargés la nuit au domicile ou la journée au travail.

Malgré cela le choix d’opter pour un véhicule électrique est souvent freiné par l’impression que son autonomie sera insuffisante pour faire de longs parcours, pour partir en vacances par exemple. Certains doutent de pouvoir recharger sur la route si besoin et que cela soit trop cher… Et pourtant ! Le réseau de bornes publiques ne cesse de se développer, à vitesse grand V. On compte actuellement près de 200 000 points de recharge accessibles en Europe. Fin 2020, il y en aura déjà 500 000. Un chiffre qui devrait être multiplié par 4 dans les 10 années à venir

Quel est le coût de recharge d’une voiture électrique ?

À la maison, ou en déplacement, voici comment déterminer le coût d’une recharge de façon plus précise.

La consommation d’une voiture électrique varie selon son modèle. Elle est en moyenne de 15 kWh/100 km et peut fluctuer selon le type de trajet effectué ou les conditions climatiques. Au global, le prix au kilomètre d’une voiture électrique rechargée à domicile est environ trois à quatre fois moins élevé que celui d’un véhicule thermique, selon les moments de charge. Ainsi, le coût de la recharge d’une voiture électrique avec une capacité de batterie de 50 kWh se situe entre 8 et 11 €. Ce montant peut toutefois évoluer en fonction du type de véhicule, de ses batteries et des tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité.

Avec une borne de recharge à domicile, une simple multiplication suffit pour estimer le prix de recharge d’une voiture électrique, même si le calcul ignore le coût d’achat de la wallbox et de son installation. Prenez la capacité totale de la batterie de votre voiture électrique et multipliez-la par le prix du kilowatt-heure (kWh) facturé dans le cadre de votre abonnement électrique. Le coût de la recharge complète d’un véhicule électrique dépend en effet de la capacité de sa batterie, c’est-à-dire de la quantité d’énergie qu’elle peut stocker.

Une fois sur la route, à distance égale parcourue, le coût en électricité reste largement moins élevé que celui de l’essence ou du gazole des moteurs à combustion. Ainsi, une voiture électrique qui consomme en moyenne 15 kWh aux 100 kilomètres demandera, en France, 2,25 euros pour réaliser cette distance, avec une recharge effectuée à la maison. En Angleterre, où le coût de l’électricité est légèrement plus élevé, il vous en coûtera un peu plus de 3 euros.

Alors qu’avec une citadine essence homologuée à 5 litres aux 100 kilomètres, cette distance coûte plus de 7,50 euros… La différence n’est pas négligeable !

Évidemment, le mieux est d’opter pour une recharge durant les heures creuses (si l’abonnement le permet) afin de réduire encore la facture en rechargeant le véhicule la nuit. D’ailleurs la recharge alors que les autres appareils électriques sont hors tension est ce qu’il y a d’idéal afin d’éviter la surcharge du réseau.

À titre indicatif le tarif réglementé de l’électricité en France reste toujours l’un des moins élevés en Europe. Il y est fixé à 0,145 euro par kilowattheure en 2019. En Angleterre, le kilowattheure coûte 0,21 euro, quand en Italie il est à 0,23 euro. En Allemagne, le tarif de l’électricité est bien supérieur en 2020, avec 0,30 euro/kWh.

Coût de recharge d’une voiture électrique à domicile: