Étant donné que le prix de l’essence atteint des sommets, il devient difficile d’ignorer l’attrait des véhicules électriques. Parmi les options les plus accessibles, la Dacia Spring se présente comme une alternative économique et pragmatique. Après avoir exploré les options de recharge, l’autonomie et la fiabilité des différents modèles disponibles, la Dacia Spring apparaît comme un choix judicieux pour ceux qui cherchent une transition abordable vers la mobilité électrique.

Une Expérience de Conduite Surprenante

J’ai eu l’occasion de tester la Dacia Spring au Mondial de l’Auto à Paris, et l’expérience s’est révélée intéressante. Ce petit SUV électrique délivre un couple immédiat, offrant une sensation de réactivité très agréable en milieu urbain. Certes, avec ses 45 ch (pour la version standard) ou 65 ch (version Extreme), on ne parle pas d’un bolide, mais son poids réduit lui permet de se faufiler avec agilité en ville.

Son intérieur minimaliste est fonctionnel, avec un système multimédia basique mais efficace. La position de conduite surélevée procure une bonne visibilité, et la direction assistée facilite les manœuvres dans les petites rues.

Prix et Rentabilité

En matière de prix, la Dacia Spring reste l’un des véhicules électriques les plus accessibles du marché, avec un tarif démarrant autour de 20 800 € avant bonus écologique. En France, grâce aux aides de l’État (jusqu’à 7 000 € pour certains ménages), son prix peut chuter sous la barre des 15 000 €, un argument de poids face aux petites citadines thermiques.

En ce qui concerne l’entretien, un véhicule électrique coûte généralement moins cher qu’un modèle à essence à long terme. Moins de pièces mobiles signifie moins de pannes et une durée de vie potentiellement plus longue pour les composants mécaniques.

Autonomie et Recharge

Avec une batterie de 26,8 kWh, la Dacia Spring offre une autonomie d’environ 220 km en cycle WLTP, ce qui est suffisant pour les trajets quotidiens. En ville, où la récupération d’énergie joue un rôle important, cette autonomie peut même grimper à près de 300 km.

Pour la recharge, la Spring peut se brancher sur une prise domestique standard, une borne AC jusqu’à 7,4 kW (charge complète en 4h30) ou une borne rapide DC (30 kW max), permettant de récupérer 80 % de la batterie en moins d’une heure.

Un Choix Idéal pour la Mobilité Urbaine ?

Si vous cherchez un véhicule électrique accessible, fiable et économique pour un usage urbain et périurbain, la Dacia Spring coche toutes les cases. Son prix, son autonomie et sa facilité d’utilisation en font un choix pertinent pour une première expérience avec l’électrique.

Bien sûr, ses performances restent limitées sur autoroute, et la qualité des matériaux intérieurs est en adéquation avec son prix, mais pour les citadins à la recherche d’une solution économique et écologique, elle représente une alternative redoutable face aux modèles thermiques classiques.